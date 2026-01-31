Tisuće prosvjednika na ulicama! Trump se buni: "Ovo su plaćeni stvaratelji problema"

Na tisuće prosvjednika izašlo je u petak na ulice Minneapolisa, a studenti i srednjoškolci diljem SAD-a organizirali su demonstracije zahtijevajući povlačenje saveznih imigracijskih agenata iz države Minnesote nakon ubojstva dva američka državljana.

U okviru nastojanja da se obračuna s imigrantima, predsjednik Donald Trump poslao je 3000 saveznih policajaca u područje Minneapolisa da patroliraju ulicama, što je pet puta veća snaga od policijske uprave Minneapolisa.

Prosvjedujući protiv rasta broja policajaca, ali i grubih taktika koje koriste američka imigracijska i carinska služba, nekoliko tisuća ljudi okupilo se u petak u središtu Minneapolisa na temperaturi ispod nule, uključujući obitelji s malom djecom, starije parove i mlade aktiviste zajednice.

U sklopu prosvjeda održan je i koncert radi pomoći obiteljima Renee Good i Alexa Prettija, koje su ovog mjeseca ubili savezni agenti, na kojem su nastupili i rock legenda Bruce Springsteen i gitarist i pjevač Tom Morello.

"Nema posla. Nema škole. Nema kupovine. Prestanite financirati ICE", slogan je na web stranici organizatora, nationalshutdown.org, na kojoj je navedeno 250 mjesta za prosvjede u 46 američkih saveznih država i u većim gradovima poput New Yorka, Los Angelesa, Chicaga i Washingtona.

Učenici i nastavnici napustili su nastavu od Kalifornije do New Yorka na dan nacionalnog prosvjeda. U Aurori u Coloradu javne škole su zatvorene u petak zbog očekivanog velikog broja izostanaka učitelja i učenika. U Tucsonu u Arizoni najmanje 20 škola otkazalo je nastavu u iščekivanju masovnih izostanaka učenika i zaposlenika.

Štrajkovi su planirani u 90 srednjih škola u Georgiji. Na kampusu Sveučilišta DePaul u Chicagu, pak, prosvjednici su skandirali i držali transparente sa sloganima poput "kampus utočište" i "fašisti ovdje nisu dobrodošli".

Stotine prosvjednika okupilo se i na Foley Squareu u Donjem Manhattanu, prije nego što su započeli marš kroz gradsku četvrt New Yorka. Prosvjednici su držali niz transparenata, od kojih su neki glasili: "Prosvjed protiv ICE-a nije zločin" i "Pravda za sve žrtve ICE terora".

Kompanije od Sjeverne Karoline do Mainea i savezne države Washington zatvorile su u petak svoja vrata u znak prosvjeda protiv akcija ICE-a u Minneapolisu. Tvrtke koje su ostale otvorene, objavile su na društvenim mrežama da će donirati svoju dobit skupinama koje podržavaju imigrante u Minnesoti.

Američko Ministarstvo pravosuđa u petak je uhitilo bivšeg voditelja CNN-a Dona Lemona i optužilo ga za kršenje saveznog zakona tijekom prosvjeda u crkvi St. Paul u Minnesoti ranije ovog mjeseca. Njegov odvjetnik, Abbe Lowell, nazvao je uhićenje "neviđenim napadom na Prvi amandman".

Nedavna anketa Reutersa/Ipsosa pokazala je da su agresivne taktike teško naoružanih i maskiranih agenata na ulicama Minneapolisa smanjile odobravanje u javnosti Trumpove imigracijske politike na najnižu razinu tijekom njegovog drugog mandata. Kako je raslo negodovanje zbog operacije ICE, Tom Homan, visoki dužnosnik zadužen za akcije provođenja imigracijskih zakona poslan u Minneapolisu prema uputi Trumpa, rekao je u četvrtak da će se savezni agenti usredotočiti na "ciljane i strateške operacije provođenja zakona", u očitom udaljavanju od agresivnih taktika koje su izazvale nacionalno ogorčenje.

Trump je ranije ovog tjedna rekao da želi "malo deeskalirati", ali u petak je ponovio svoju optužbu da su prosvjednici u Minnesoti pobunjenici. Prethodno je zaprijetio da će se pozvati na Zakon o pobuni kako bi omogućio raspoređivanje vojske. "Ovo su plaćeni pobunjenici, plaćeni stvaratelji problema", ustvrdio je Trump bez dokaza.