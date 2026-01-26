Smrt još jednog građanina izazvala bijes u SAD-u: "Mogu vam reći iz svoje perspektive - čovjek nije pružao otpor"

U američkoj saveznoj državi Minnesoti nastavljaju se prosvjedi nakon što su savezni agenti ubili drugu osobu u manje od mjesec dana.

Guverner Walz aktivirao je Nacionalnu gardu i pozvao predsjednika Trumpa da povuče agente ICE‑a. Američki predsjednik u objavi na društvenim mrežama za kaos je optužio demokrate.

Prosvjedi u Minnesoti - 1 Foto: Vijesti u 17

No brojni republikanski zastupnici pridružili su se zahtjevima za temeljitu istragu pucnjave u kojoj je ubijen 37‑godišnji američki državljanin. Tvrdnje administracije i svjedoka znatno se razlikuju.

Prosvjedi u Minnesoti - 2 Foto: Vijesti u 17

“Kao američki vojni veteran obučen, kao što sam već rekao, za protupobunjeničke operacije, obučavan u operacijama privođenja, mogu vam reći iz svoje perspektive, čovjek, Alex, nije pružao otpor. Ono što sam vidio, zgrozilo me. Osjećao sam se mučno“, rekao je Dough, svjedok pucnjave.

Prosvjedi u Minnesoti - 3 Foto: Vijesti u 17

“Imigracijska misija se nastavlja nesmanjenom snagom ovdje u Minneapolisu unatoč jučerašnjoj tragediji koja se mogla spriječiti boljim odlukama ljudi - političara, novinara i potencijalnih anarhista i izgrednika”, rekao je Greg Bovino, zapovjednik granične policije.