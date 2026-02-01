Zbog značajnog pada proizvodnje, rast će cijene kralja polja: "Slabo je rodilo, nije bilo kiše"

niska samodostatnost
Glavni razlog loše proizvodnje je suša.
Nove loše vijesti za hrvatsku poljoprivredu, ali i potrošače. U prošloj godini zabilježen je značajan pad proizvodnje krumpira.
Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je u prošloj godini s domaćih polja ubrano 18 posto krumpira manje nego u 2024.
Samodostatnost krumpira u Hrvatskoj je i inače niska - iznosi manje od 50 posto.
Glavni razlog loše proizvodnje je suša, a to će, nedvojbeno, pridonijeti povećanju cijene krumpira.
"Prošle godine je slabo rodilo, nije bilo kiše. Ja nemam vodu za navodnjavanje, a ako ga kasno posadiš, ubije ga suša, a vode nema kod nas ni za piti", rekao je Ante, trgovac na tržnici u Splitu.
