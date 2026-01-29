Rubio pred Kongresom priznao da je Trump u Davosu gadno pogriješio

Američki državni tajnik Marco Rubio priznao je da je predsjednik Donald Trump tijekom govora pred svjetskim čelnicima pobrkao Island i Grenland, i to unatoč poricanju Bijele kuće da je došlo do pogreške, piše USA Today.

Tijekom saslušanja pred Kongresom 28. siječnja, Rubio je potvrdio da je Trump u obraćanju na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu zamijenio dvije države dok je govorio o odnosima sa saveznicima i NATO-om.

Pogreška je posebno odjeknula jer dolazi u trenutku pojačanih napetosti među saveznicima unutar NATO-a, nakon što su SAD više puta izrazile interes za preuzimanje Grenlanda, teritorija bogatog prirodnim resursima koji pripada Danskoj. Island je pak neovisna je država i nalazi se oko 300 kilometara dalje.

"Nisu zbog nas na Islandu, to vam mogu reći", rekao je Trump u govoru, referirajući se na NATO saveznike. "Naše je tržište jučer prvi put palo upravo zbog Islanda. Island nas je već koštao puno novca."

Kasnije je dodao: "Pomažem Europi, pomažem NATO-u. I sve do posljednjih dana, kada sam im rekao za Island, obožavali su me."

Neposredno nakon govora, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt inzistirala je da predsjednik nije pogriješio te da su njegove izjave "krivo interpretirane".

Rubijevo priznanje sada, međutim, izravno proturječi glasnogovornici Leavitt i dodatno potiče rasprave o Trumpovim istupima na međunarodnoj sceni, ali i o osjetljivim odnosima među zapadnim saveznicima u trenutku geopolitičkih napetosti.