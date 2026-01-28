Rubio: "Počeo je proces za rješavanje spora u vezi Grenlanda"

Danska, Grenland i SAD pokrenuli su proces koji ima za cilj postizanje dogovora o sporu u vezi Grenlanda, rekao je u srijedu američki državni tajnik Marco Rubio.

Predstavnici triju strana sastali su se na "tehničkoj" razini, rekao je Rubio Odboru za vanjske poslove Senata, ne navodeći detalje o sudionicima niti o lokaciji.

"Trenutačno smo u dobroj poziciji", rekao je Rubio na javnoj sjednici.

Rekao je da je proces pokrenut u srijedu te da se očekuje kako će dovesti do "dobrog ishoda za sve".

Rubio je pojasnio da su razgovori strukturirani tako da se izbjegne "medijski cirkus" oko svakog sastanka, što omogućuje veću fleksibilnost u potrazi za rješenjem.

"Mislim da ćemo uspjeti", rekao je Rubio.

"Crvene linije"

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen rekao je u srijedu u Parizu da postoje "crvene linije" koje se u razgovoru sa Sjedinjenim Državama ne smiju prijeći, ali je i priznao da je potrebno učiniti više kako bi se povećala sigurnost u regiji zbog sve agresivnije Rusije.

Naglasio je da će se njegova zemlja u pregovorima sa SAD-om voditi demokratskim vrijednostima i načelom poštovanja teritorijalne cjelovitosti.

"Imamo određene crvene linije koje ne možemo prijeći, ali ćemo iz grenlandske perspektive pokušati iznaći neku vrstu dogovora", rekao je na javnoj tribini na Sveučilištu Sciences Po.

"Pod pritiskom smo, ozbiljnim pritiskom. Pokušavamo se oduprijeti. Pokušavamo se nositi sa strahom naših ljudi", dodao je.

Također je rekao: "Moramo provesti više nadzora i sigurnosti u našoj regiji zbog načina na koji se Rusija sada ponaša."

Zahtjev SAD-a za kontrolom nad Grenlandom uzdrmao je transatlantske odnose i ubrzao europske napore za smanjenje ovisnosti o Sjedinjenim Državama, čak i nakon što je Trump prošli tjedan povukao prijetnje carinama i isključio preuzimanje Grenlanda silom.