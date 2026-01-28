Detalji velike akcije USKOK-a! Pali šverceri droge, sve su dogovarali preko aplikacije, osumnjičen i policajac

Nova velika akcija USKOK-a!

Akcijom je, neslužbeno doznaje Dnevnik Nove TV, obuhvaćeno sedam osoba, među kojima i jedan policajac te prijevoznička tvrtka. Sve su otkrili preko enkriptirane aplikacije za razmjenu poruka.

Zbog sumnje na organizirani prijevoz goleme količine droga sedmero osumnjičenih od jutra stiže u USKOK.

Akcija USKOK-a - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Sumnjiči ih se da su robu prevozili u razmaku od godinu dana međunarodnim rutama između država Europske unije. USKOK je, doznaje se, podatke o krijumčarima dobio od Europola, koji je razbio enkriptiranu komunikaciju na aplikaciji SKY.

Akcija USKOK-a - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Neke odluke suda pokazuju da je komunikacija zakonita, no mi, branitelji, smatramo da je riječ o nezakonitim dokazima. Još nije donesena konačna odluka, a slični slučajevi na međunarodnim sudovima pokazuju da takvi dokazi nisu prihvatljivi – primjerice, u Španjolskoj jučer. Prema našem stavu, takvi predmeti se ne bi smjeli koristiti, no nažalost, istražni zatvor i dalje traje u maksimalnom trajanju", rekao je Gordan Preglej, odvjetnik jednog osumnjičenog.

Akcija USKOK-a - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Među njima je i jedan policajac iz Krapinsko-zagorske županije koji je odavao informacije prati li ih policija.

"Ljudi koji se tu pojavljuju su iz svih sredina praktički, vidite da se i iz represivnog sustava dogodi da netko uđe u sustav kriminala droge", rekao je Dubravko Klarić, magistar kriminalistike.

Osim te aplikacije, u proteklih nekoliko godina narkotržište iznimno je napredovalo. Iz Latinske Amerike u Europu većinom dolazi morskim putevima, stoga su krijumčari počeli s korištenjem improviziranih podmornica i dronova.

Akcija USKOK-a - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Veliku akciju prije nekoliko dana provela je i španjolska policija, koja je zaplijenila deset tisuća kilograma kokaina i uhitila 105 osoba.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju.