Donald Trump bacio udicu na prekomorski teritorij, London brzo odgovorio: "Stav je jasan"

Suverenitet Falklandskih otoka "pripada Ujedinjenom Kraljevstvu", priopćio je ured britanskog premijera, nakon izvješća da bi SAD mogao preispitati svoj stav o britanskom polaganju prava na to područje.

Interni e-mail Pentagona, koji je objavio Reuters, sugerira da SAD uz to razmatra opcije za kažnjavanje NATO saveznika za koje smatra da nisu podržali američki rat s Iranom. Među opcijama se istaknula i suspenzija Španjolske iz NATO-a.

Na pitanje o izvješću, glasnogovornik ureda britanskog premijera rekao je: "Falklandski otoci su velikom većinom glasova izrazili želju da ostanu britanski prekomorski teritorij, a mi smo uvijek podržavali pravo otočana na samoodređenje i činjenicu da suverenitet pripada Ujedinjenom Kraljevstvu".

Glasnogovornik je također rekao da je vlada "apsolutno jasna u vezi sa stavom Ujedinjenog Kraljevstva" te da "suverenitet pripada Ujedinjenom Kraljevstvu, a pravo otočana na samoodređenje je najvažnije".

"Taj smo stav već ranije jasno i dosljedno iznijeli svim prethodnim američkim administracijama i ništa ga neće promijeniti", dodao je. Prethodne američke administracije formalno su priznavale de facto upravu Ujedinjenog Kraljevstva nad otocima, ali nisu zauzele službeni stav o suverenitetu, piše BBC.

Na pitanje o prijedlogu da bi SAD mogao tražiti izbacivanje Španjolske iz NATO-a, dužnosnik saveza rekao je da osnivački ugovor organizacije "ne predviđa nikakvu odredbu o suspenziji članstva ili izbacivanju iz NATO-a". Na tvrdenje su ranije reagirale i Njemačka i Italija.

Dugogodišnji spor nad otočjem

Falklandski otoci, britanski prekomorski teritorij u jugozapadnom Atlantskom oceanu, i dalje su predmet spora o suverenitetu između Ujedinjenog Kraljevstva i Argentine.

Iako Bijela kuća još nije komentirala izvješće, ono bi moglo predstavljati novu točku napetosti između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva u vrijeme diplomatskih nesuglasica. Trump je ranije rekao da "nije zadovoljan razinom podrške koju je Ujedinjeno Kraljevstvo pružilo u ratu s Iranom", dok je britanski premijer Keir Starmer više puta izjavio da Britanija neće biti uvučena u širi sukob.

Izvješće je objavljeno tri dana prije nego što su kralj Charles i kraljica Camilla trebali otputovati u SAD, gdje bi se trebali sastati s Trumpom.

U travnju 2024. argentinski predsjednik Javier Milei rekao je da će predstaviti "plan puta za povratak otoka pod argentinsku upravu", dodajući da bi se to moglo postići isključivo diplomatskim putem.

U razgovoru za BBC mjesec dana kasnije, Milei je rekao da prihvaća da su Falklandski otoci "trenutno u rukama Ujedinjenog Kraljevstva i da ne postoji trenutno rješenje za promjenu njihova statusa.

Milei je blizak saveznik Trumpa i djelomično je oponašao njegov stil predsjedničke kampanje.

Argentina tradicionalno tvrdi da ima pravo na otoke jer ih je naslijedila od španjolske krune početkom 19. stoljeća nakon stjecanja neovisnosti, kao i zbog njihove blizine južnoameričkom kopnu.

Na referendumu 2013. godine, među 1.650 birača Falklanda, svi osim troje glasali su za ostanak prekomorskog teritorija, uz izlaznost veću od 90%.