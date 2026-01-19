Oglasio se britanski premijer nakon Trumpovih prijetnji: "Taj rat nikome nije u interesu"

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio carinama zemljama koje se protive njegovu planu da Sjedinjene Države kontroliraju Grenlandu, europski čelnici najavili su protumjere.

O svemu se oglasio i britanski premijer Keir Starmer na konferenciji za medije u ponedjeljak te je Trumpove carinske prijetnje europskim saveznicima nazvao "potpuno pogrešnima" i "vrlo ozbiljnom situacijom" - te dodao da prijeteća akcija "nije pravi način za rješavanje razlika".

Starmer u jedno nije uvjeren

Starmer je rekao da ne misli da će Trump poduzeti vojnu akciju na Grenlandu te da bi se spor trebao riješiti "mirnom raspravom između saveznika", a na pitanje isključuje li odmazdu carinama, poručio je da trgovinski rat "nije ni u čijem interesu".

Svaka odluka o budućem statusu Grenlanda "pripada samo narodu Grenlanda i Kraljevine Danske", naglasio je britanski premijer, a dok je kritizirao američke carine, ponovio je da su UK i SAD "bliski saveznici i bliski partneri" te da je njihov odnos "veoma važan".

Starmer je na izravno pitanje rekao kako zapravo ne vjeruje da Trump zaista planira vojnu akciju s ciljem zauzimanja Grenlanda i sugerirao je da se radi o zveckanju oružjem. On je uvjeren da se "to može i treba riješiti mirnom raspravom".

Britanski je premijer i Dansku nazvao bliskim saveznikom Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a te važnom članicom NATO-a, saveza koji je, kako kaže, "izgrađen na poštovanju i partnerstvu, a ne na pritisku".

Otkrio da je razgovarao s Trumpom

Otkrio je da je u nedjelju razgovarao s Trumpom, europskim čelnicima i glavnim tajnikom NATO-a kako bi se pronašlo rješenje za to pitanje "ukorijenjeno u partnerstvu, činjenicama i međusobnom poštovanju". Naglasio je da bi "preferirao rješenja umjesto slogana" te suradnju sa saveznicima u Europi, unutar NATO-a i s SAD-om.

Premda je branio svoj fokus na održavanju dobrih odnosa s SAD-om, priznao je da bi se Britanci mogli osjećati uznemireno zbog Trumpovih komentara: "Potpuno razumijem zašto je ono što je predsjednik Trump rekao o carinama tijekom vikenda tako loše primljeno u ovoj zemlji."

Naglasio je da je važno iznijeti koja su njihova načela i vrijednosti, a ne da se pretvaraju da nemaju razlike. "Snažni savezi puni poštovanja zahtijevaju zrelost da se kaže gdje se ne slažemo... I razgovarao sam s predsjednikom o tome. Nastavit ćemo to činiti", poručio je Starmer.

Preblag u pristupu?

Unatoč neslaganjima priznao je Trumpovu ulogu u "guranju naprijed" mirovnih napora na Bliskom istoku i u bliskoj suradnji vezanoj za Ukrajinu, no nema dvojbi kada je riječ o osudi ekonomskih prijetnji: "Korištenje carina na ovaj način potpuno je pogrešno. Trgovinski rat nije ni u čijem interesu, a moj je posao uvijek djelovati u nacionalnom interesu Ujedinjenog Kraljevstva."



Upitan je li njegov pristup američkom predsjedniku bio preblag i je li to razlog zašto se Ujedinjeno Kraljevstvo našlo na financijskoj meti, premijer je odgovorio: "Ne slažem se s tom procjenom." "Pristup koji smo zauzeli donio je stotine milijardi funti stranih ulaganja u Ujedinjeno Kraljevstvo", kazao je te istaknuo važnost toga za gospodarstvo i radna mjesta.

Naglasio je da sigurnosne službe Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a imaju "najbliži odnos na svijetu". "Svakodnevno smo uključeni kada je riječ o sigurnosti, obrani i razmjeni obavještajnih podataka, svakodnevno, 24/7... To nas čuva sigurnima na načine koje vam ne mogu objasniti", rekao je Starmer i dodao da se to mora uravnotežiti s održavanjem britanskih nuklearnih sposobnosti, koje je nazvao "jedinim najvažnijim sredstvom odvraćanja".

Starmerov prijedlog da Britanija neće poduzeti odmazdu protiv američkih carina u suprotnosti je s odgovorom Europske unije, čiji su dužnosnici raspravljali o mogućnostima odgovora, uključujući paket carina od 93 milijarde eura na američki uvoz.

Starmer je rekao da prijetnje riskiraju uzrokovati "silaznu spiralu" za Britaniju, u smislu trgovine i slabljenja saveza. "Ne želim da se to dogodi", rekao je, ali je dodao: "To ne znači da stavljamo po strani svoje principe i svoje vrijednosti. Naprotiv, vrlo smo jasni u vezi s tim što su."