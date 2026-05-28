Gotovina za Dnevnik Nove TV komentirao 35. obljetnicu osnutka Oružanih snaga

Umirovljeni general Ante Gotovina za Dnevnik Nove TV komentirao je 35. obljetnicu osnutka Oružanih snaga.

"Sigurno da smo ponosni. Obilježavamo 35 godina naših mladih oružanih snaga, koje su obavile svoj posao za vrijeme Domovinskog rata, vratile okupirani teritorij i ustavno-pravni poredak, porazile agresora, donijele sigurnost i slobodu koju živimo danas u našoj domovini", rekao je Gotovina.

Reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković ga je pitao i kakvu poruku treba poslati mladim naraštajima koji tek trebaju doći u sustav.

"Oni rade svoj posao danas i nadalje, obavljaju svoj posao kao jedan od najvažnijih stupova nacionalne sigurnosti. Održavaju razinu borbene spremnosti i tehnološke opremljenosti o tome i brinu", odgovorio je.

Danas vojska ima i nove tehnologije.

"Sve je to potrebno da bismo bili sigurni u ovom vremenu i ovom nesigurnom svijetu u kojem živimo", poručio je Gotovina.