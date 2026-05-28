Afera u Nacionalnom parku: Policajci i obavještajci na popisu prijave o korupciji

Predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić (Možemo!) izjavila je u četvrtak da je primila prijavu zaposlenika Nacionalnog parka Brijuni o, kako je navela, nezakonitostima, zloupotrebama, mitu i pogodovanju u toj javnoj ustanovi.

Radojčić je na konferenciji za novinare u Saboru rekla da je riječ o dokumentu na 30-ak stranica s preciznim opisima, imenima, dokazima i tvrdnjama o nepravilnostima u zapošljavanju i dodjeli poslova, te da ga je proslijedila Ministarstvu unutarnjih poslova, DORH-u i Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.

"Prijavu su pisali zaposlenici iz svih radnih zajednica na otočju - ugostiteljstvo, financije, pravna služba, tehnička služba, čuvari prirode. Svi su se udružili i sastavili jako dugačku prijavu s detaljno opisanim događajima, datumima i sudionicima, te snimkama s kamera postavljenih po parku", rekla je.

"Pismo zaposlenika stiglo je prije desetak dana i u njemu zaposlenici, koji su u velikom strahu od odmazde, upravo govore o tome kome su preko veze i bez javnog natječaja dodjeljivani poslovi, kako se potkradala javna ustanova, kako se iz nacionalnog parka izvlačio novac, koje su osobe primale i davale mito, gdje su se točno događale primopredaje 'plavih kuverti', sve imenom i prezimenom", dodala je, napomenuvši da se u prijavi navode i imena visokih policijskih službenika u Istarskoj županiji, te pripadnika obavještajne službe.

Radojčić je također podsjetila da je 2022. podnijela kaznenu prijavu protiv ravnatelja i članova Upravnog vijeća NP-a zbog krivolova, kritizirajući nadležne institucije zbog, kako smatra, izostanka pravovremenog postupanja. Policija PU istarske, prema njezinim navodima, danas je obavijestila putem medija da su postupali po prijavi i odbacili je jer nisu utvrđena obilježja kaznenog djela protuzakonitog lova i ribolova.

Radojčić je istaknula da nadzor nad nacionalnim parkovima provode ravnatelj, upravno vijeće i nadležno ministarstvo. "Što je sve to vrijeme radilo ministarstvo nadležno za zaštitu prirode?", upitala je.

Nevjerojatnim drži i da ravnateljica i Upravno vijeće nisu ništa znali, navodeći da u Upravnom vijeću sjedi glavna savjetnica ministrice zaštite okoliša Marije Vučković i lokalni HDZ-ov kandidat za gradonačelnika.