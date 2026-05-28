Zbog Googleove opsesije umjetnom inteligencijom sve više korisnika koristi web-preglednik i tražilicu DuckDuckGo

Nakon što je Google predstavio nove alate temeljene na umjetnoj inteligenciji, navike pretraživanja na njihovoj tražilici počele su se naglo mijenjati, dok su konkurentski preglednik i tražilica DuckDuckGo zabilježili snažan rast broja korisnika na svim platformama.

DuckDuckGo je za portal CNET potvrdio da su instalacije njegova preglednika u Sjedinjenim Državama porasle 21 posto između 20. i 26. svibnja u usporedbi s razdobljem od 13. do 19. svibnja. Tvrtka iz Pennsylvanije pritom je samo u utorak zabilježila rast instalacija njihova preglednika od 37 posto. Na iOS-u preuzimanja su porasla 33 posto, uključujući skok od 69 posto na Dan sjećanja, američkom državnom prazniku.

Rast je uslijedio nakon Googleove konferencije I/O održane 19. i 20. svibnja, na kojoj je kompanija predstavila proširene mogućnosti pretraživanja pokretane umjetnom inteligencijom. Korisnici Googlea tako sada mogu slati dulje upite zajedno s videozapisima, datotekama i fotografijama kroz Googleove multimodalne alate za pretraživanje.

Rasprava o umjetnoj inteligenciji

DuckDuckGo je naglasio i da su spominjanja njihove tvrtke na TikToku, Instagramu, Redditu i X-u porasla 500 posto tijekom istog razdoblja.

Osnivač i glavni izvršni direktor te kompanije Gabriel Weinberg kritizirao je Googleov pristup rekavši da taj američki tehnološki div "prisilno nameće umjetnu inteligenciju bez mogućnosti isključivanja".

"Želimo biti mjesto koje korisnicima daje kontrolu i omogućuje im da sami odluče koliko umjetne inteligencije žele koristiti", rekao je Weinberg za CNET.

Googleovi glasnogovornici izjavili su da AI Mode ima više od milijardu mjesečnih korisnika. Elizabeth Reid, Googleova potpredsjednica i voditeljica pretraživanja, rekla je da se broj pretraga u AI Modeu udvostručuje svakog tromjesečja od njegova pokretanja, dok je ukupna aktivnost Googleova pretraživanja dosegnula rekordnu razinu početkom 2026. godine.

Kontrola korisnika

S druge strane, DuckDuckGo korisnicima omogućuje ograničavanje ili potpuno isključivanje funkcija umjetne inteligencije. Njihova usluga noai.duckduckgo.com, koja uklanja odgovore i slike generirane umjetnom inteligencijom, zabilježila je 23 posto više pretraga krajem svibnja.

Američka tehnološka kompanija za mrežnu infrastrukturu i kibernetičku sigurnost Cloudflare, objavila je da je DuckDuckGo bio drugi najkorišteniji mobilni internetski pretraživač u SAD-u te treći ukupno tijekom prosinca 2025. godine. Preglednik uključuje i Duck.ai, koji korisnicima omogućuje odabir modela umjetne inteligencije kompanija OpenAI i Anthropic.