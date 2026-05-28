Iranski vrhovni vođa poslao dramatičnu poruku: "Neprijatelj želi baciti naciju na koljena"

U pisanom obraćanju javnosti iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei poručio je da je Iran iz rata sa SAD-om i Izraelom izašao ujedinjeniji i otporniji te pozvao građane na očuvanje nacionalnog jedinstva.

"Slijepi plan i zavjera neprijatelja, nakon nametnutog rata, ekonomskog pritiska, propagande i opsade, jest sijanje razdora i društvene podjele kako bi nadoknadili poraze na vojnom polju i bacili naciju na koljena", poručio je Hamenei u četvrtak, prenosi agencija Fars.

Dodao je da su "unutarnja snaga i karakter iranskog naroda, u vjeri, nadi i djelovanju, pokazani i prijateljima i neprijateljima".

Novi iranski vrhovni vođa nije viđen u javnosti otkako je u ožujku naslijedio svog oca Alija Hameneija, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima na Teheran. Od tada se javnosti obraća isključivo pisanim porukama.

Hamenei je pozvao vlasti na obnovu zemlje, jačanje gospodarstva i proizvodnje, otvaranje novih radnih mjesta te borbu protiv inflacije i siromaštva.

Pozvao je parlament da zajedno s izvršnom i pravosudnom vlasti radi na gospodarskoj stabilnosti i obnovi zemlje nakon rata.