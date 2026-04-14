"Ovo je raj, ali tuga koju podnosimo je zločin": Trump ima novu metu čije stanovništvo tone u bijedu

Stanje na Kubi se pogoršava. Ta je zemlja zbog snažnih američkih sankcija izložena sve većoj nestašici goriva i struje. Popularna turistička odredišta i nacionalni parkovi su pusti.

Samo u veljači se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj stranih turista prepolovio. Tako je Kuba ostala i bez važnog izvora prihoda u stranoj valuti. Američki predsjednik Trump ponovno je najavio kako bi ta zemlja mogla biti njegova iduća meta nakon okončanja rata na Bliskom istoku.

"Jedna litra goriva je 5000 pesosa (177 €). Tko će kupiti gorivo za 5000 pesosa samo da bi odveo klijenta u nacionalni park? Kako bi itko to uopće mogao učiniti? Ili da ih odvede na ronjenje, jednu od najatraktivnijih aktivnosti koje nudimo ovdje u Ciénaga de Zapati? Ovo je prekrasno mjesto. To je raj. Iskreno, tuga koju podnosimo, teškoće kroz koje prolazimo, doimaju se poput zločina", kazala je Manuela Arencibia Baez, vlasnica kuće za najam.

"Svi ovdje žive od turizma, od osobe koja čisti podove do one koja radi u kućama za iznajmljivanje, do osoblja u poliklinici. Svi ovise o turizmu. Bez turizma sve je stalo", izjavio je Jorge Alberto Brito Echevarria, trgovac.

