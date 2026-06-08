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Brazilska studija

Spoj iz "čarobnih gljiva" ostvario posve neočekivan učinak kod pacijentice s teškom bolesti mozga

Piše B. V., 08. lipnja 2026. @ 09:25 komentari
"Čarobne" gljive, ilustracija Foto: Getty Images
Studija iz Brazila opisuje pacijenticu s Alzheimerovom bolešću koja je nakon dvije doze spoja iz gljiva, psilocibina, pokazala neočekivana poboljšanja u govoru, kretanju i ponašanju.
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Psilocibin ostvario posve neočekivani učinak kod brazilske pacijentice s Alzheimerovom bolešću
Brazilska studija
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