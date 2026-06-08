VIDEO Medvjed snimljen u šetnji u centru grada: Zatvoreno gotovo 100 škola

Japanski grad Utsunomiyi zatvorio je sve 94 osnovne i srednje škole nakon što je na tom području prvi put uočen medvjed.

Vlasti u Utsunomiyi, gradu s oko pola milijuna stanovnika koji se nalazi oko 100 kilometara sjeverno od Tokija, odlučile su se na taj potez nakon što je u subotu u blizini gradskog parka primijećen crni medvjed srednje veličine, dug oko jednog metra.

Životinja je ponovno snimljena nadzornim kamerama u ranim jutarnjim satima u nedjelju dok je trčala neposredno ispred dvojice iznenađenih mladića u središtu grada. Medvjed je viđen i u stambenim četvrtima, a zatim ponovno u ponedjeljak oko četiri sata ujutro u industrijskoj zoni, udaljenoj oko dva kilometra od središta grada, piše The Guardian.

Gradske vlasti pozvale su stanovnike da drže vrata i prozore zatvorenima, da se ne približavaju medvjedu ako ga ugledaju te da se sklone u najbližu zgradu. U grad su upućena i vozila s razglasom kako bi upozorila građane na opasnost. Policija i lokalna lovačka udruga nastavili su potragu za životinjom.

Zašto medvjedi sve češće ulaze u naselja?

Ove godine u Japanu je prijavljeno rekordnih 50.000 opažanja medvjeda, uglavnom na sjeveroistoku zemlje. Ipak, te se životinje dosad nisu često pojavljivale tako blizu Tokiju.

Prošlog mjeseca ruski planinar ozlijeđen je u napadu medvjeda u području Okutame, na krajnjem zapadu tokijskog metropolitanskog područja, dok je drugi medvjed ubrzo nakon toga viđen u gradu Hachiojiju. Prošlog tjedna medvjed je u prefekturi Fukushimi napao četiri osobe, potom ušao u ured jedne tvrtke i ozlijedio zaposlenika, nakon čega je završio u tvornici. Vjeruje se da je pobjegao tako što je iznutra otvorio prozor.

Točan broj medvjeda u Japanu nije poznat, no procjenjuje se da na glavnom otoku Honshuu živi između 12.000 i 42.000 azijskih crnih medvjeda. Smatra se da njihov broj raste, što potvrđuje i sve veći broj opažanja.

Azijski crni medvjedi mogu narasti do 1,5 metara i težiti do 120 kilograma. Veći smeđi medvjedi žive isključivo na sjevernom otoku Hokkaidu. Mužjaci u prosjeku dosežu dva metra duljine i mogu težiti do 400 kilograma. Procjenjuje se da ih ima oko 12.000.

Stručnjaci navode da promjene u količini hrane kojom se medvjedi hrane, poput žira, često tjeraju životinje prema gradovima i selima u potrazi za hranom. Istodobno, smanjenje broja stanovnika u ruralnim područjima, osobito mladih, čini ta područja mirnijima, pa se medvjedi sve češće približavaju naseljima, što povećava broj susreta s ljudima.