U padu helikoptera poginuo narednik, dvoje članova posade teško ozlijeđeno

Helikopter francuske Nacionalne žandarmerije srušio se u nedjelju, 7. lipnja oko 16:30 u šumi Bray-Saint-Aignan u departmanu Loiret tijekom potrage za nestalom osobom. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, poginuo je jedan policijski službenik, a dvojica su ozlijeđena.

"Narednik Dorian Larigaudrie iz žandarmerijske postaje Châteauneuf-sur-Loire izgubio je život tijekom zračne operacije potrage za nestalom osobom", objavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez na X-u.

Kako piše La République, poginuli muškarac bio je u četrdesetima, dok su druga dva člana posade, muškarac i žena u tridesetima, zadobili teške ozljede opasne po život. Prema informacijama televizije TF1-LCI, poginuli narednik bio je istražitelj, dok su ozlijeđeni pilotkinja i mehaničar.

Nacionalna žandarmerija priopćila je da su sudjelovali u potrazi za za nestalim tinejdžerom, koji je u međuvremenu pronađen te dodala kako je glavni ravnatelj Žandarmerije, general Hubert Bonneau, odmah otputovao na mjesto nesreće.

Francuska ministrica obrane Catherine Vautrin odala je počast poginulom činovniku, istaknuvši da je riječ o čovjeku koji je bio "u službi francuskih građana".

Crash d'un hélicoptère de la gendarmerie dans le Loiret : le bilan est d'un mort et de deux blessés en urgence absolue.https://t.co/0eJ8MzcVcB pic.twitter.com/amSG6mK6yL — La République du Centre (@larep_fr) June 7, 2026

"Upućujem iskrenu sućut njegovoj obitelji, bližnjima i svim kolegama iz Nacionalne žandarmerije. Moje misli su i uz dvojicu ozlijeđenih pripadnika vojske", poručila je.

Na mjesto nesreće tijekom poslijepodneva stigli su i stručnjaci kriminalističke policije. U intervenciji su sudjelovala 44 vozila i 54 vatrogasca. Angažirani su i timovi hitne medicinske pomoći te helikopter hitne službe Samu 45, a u potrazi i osiguravanju područja korišteni su i dronovi. Pokrenuta je istraga koja bi trebala rasvijetliti uzrok nesreće.