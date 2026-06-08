VIDEO Snimljen pad privatnog mlažnjaka, dvije osobe poginule pri prisilnom slijetanju

Pilot i kopilot poginuli su u padu privatnog mlažnjaka u Dominikanskoj Republici. Do pada je došlo prilikom prisilnog slijetanja na međunarodni aerodrom La Romana. Radi se o američkom mlažnjaku Gulfstream G200 koji je bio na putu za Austin, grad u Teksasu.

U trenutku nesreće u mlažnjaku nije bilo članova posade ni putnika. Izvanredno stanje je proglašeno otprilike 16 nautičkih milja jugozapadno od La Romane zbog mehaničkih problema. Nakon toga su se pilot i kopilot pokušali vratiti u zračnu luku, ali pri slijetanju prije nego što je dotaknuo tlo zrakoplov se zapalio i došlo je do eksplozije.

Terrifying!



A private jet has crashed while attempting an emergency landing at La Romana International Airport in the Dominican Republic.



Early reports suggest the aircraft experienced a mechanical problem before the crash. Local media are reporting fatalities, but officials… — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 7, 2026

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje mlažnjak u plamenu nakon slijetanja. Može se vidjeti ogroman oblak dima na pisti aerodroma, piše NDTV World.

😳The fuselage split at the same time as the fuel is thrown out. If anyone survives that it’s a miracle. pic.twitter.com/YcrFyBkpnF — oqɐןɐɯǝpısʇsǝʍ (@westsidemalabo) June 7, 2026

Vlasti su pokrenule istragu o padu mlažnjaka kako bi se utvrdio uzrok nesreće. Ovo nije prvi takav slučaj u Dominikanskoj Republici. 2021. godine devet ljudi poginulo je u padu privatnog zrakoplova nakon polijetanja s međunarodne zračne luke Las Americas u glavnom gradu Santo Domingu.