VIDEO Snimljen pad privatnog mlažnjaka, dvije osobe poginule pri prisilnom slijetanju

U padu privatnog mlažnjaka poginulo je dvoje ljudi.
Podijelite
Pilot i kopilot poginuli su u padu privatnog mlažnjaka u Dominikanskoj Republici. Do pada je došlo prilikom prisilnog slijetanja na međunarodni aerodrom La Romana. Radi se o američkom mlažnjaku Gulfstream G200 koji je bio na putu za Austin, grad u Teksasu.
U trenutku nesreće u mlažnjaku nije bilo članova posade ni putnika. Izvanredno stanje je proglašeno otprilike 16 nautičkih milja jugozapadno od La Romane zbog mehaničkih problema. Nakon toga su se pilot i kopilot pokušali vratiti u zračnu luku, ali pri slijetanju prije nego što je dotaknuo tlo zrakoplov se zapalio i došlo je do eksplozije.
Terrifying!
A private jet has crashed while attempting an emergency landing at La Romana International Airport in the Dominican Republic.
Early reports suggest the aircraft experienced a mechanical problem before the crash. Local media are reporting fatalities, but officials…
Vlasti su pokrenule istragu o padu mlažnjaka kako bi se utvrdio uzrok nesreće. Ovo nije prvi takav slučaj u Dominikanskoj Republici. 2021. godinedevet ljudi poginulo je u padu privatnog zrakoplova nakon polijetanja s međunarodne zračne luke Las Americas u glavnom gradu Santo Domingu.