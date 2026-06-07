Raskol u HSLS-u zbog Povorke ponosa? Zamjenik šefa stranke oštro napao državnu tajnicu

Zamjenik predsjednika HSLS-a Mirko Budiša uputio je oštro priopćenje u kojem se u potpunosti ograđuje od istupa državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić iz redova te stranke na jučerašnjem Zagreb Prideu. Poručio je kako HSLS ne podržava radikalni aktivizam niti propale ideologije te njezino sudjelovanje smatra isključivo osobnim činom radi medijske samopromocije.

Budiša je u svom istupu naglasio kako državna tajnica na takvim događajima ne predstavlja stranku te ju je prozvao da se lažno predstavlja kao članica Predsjedništva HSLS-a.

"Njezino sudjelovanje na tom prosvjedu, na kojem se ističu totalitarni simboli poput srpa i čekića te gdje se otvoreno poziva na revoluciju, kao i njezini naknadni medijski nastupi, smatram da predstavljaju isključivo njezin osobni čin i privatni politički stav", poručio je Budiša.

Dodao je kako se već dulje vrijeme svjedoči njezinoj medijskoj prisutnosti koja je usmjerena na promociju tema primjerenijih ljevici, optuživši je da ime stranke koristi kao paravan za vlastiti aktivizam i interes.

"HSLS nije odskočna daska za ljevičarske eksperimente"

Zamjenik predsjednika HSLS-a, koji je član stranke od 1992. godine, ističe da se stranci izvana pokušava nametnuti politički pravac suprotan njezinoj tradiciji te da javni prostor za umjerene stavove postaje sve uži.

"Želim jasno poručiti da je HSLS stranka razumnog, umjerenog, građanskog i ekonomskog liberalizma, a ne odskočna daska za ljevičarske eksperimente niti platforma za radikalni aktivizam. Dok naši građani svakodnevno vode borbu s rastućim troškovima života, inflacijom i nesigurnošću, medijski prostor okupiraju marginalne provokacije i propale ideologije čiji su promotori često pripadnici privilegirane 'zlatne mladeži'", oštar je bio Budiša.

Mirko Budiša Foto: HSLS

Upozorio je da takvi ideološki performansi guraju stvarne probleme – poput poreznog rasterećenja, gospodarskog rasta, borbe protiv korupcije i zaustavljanja iseljavanja mladih – u drugi plan.

Budiša je najavio kako će inzistirati na tome da se dužnosnici HSLS-a posvete konstruktivnom radu za boljitak građana, a ne nametanju tema koje nemaju veze sa stvarnim interesima Hrvatske.

Priopćenje je zaključio porukom da podržava društvo bez diskriminacije i poštivanje prava svih pojedinaca, ali se osvrnuo i na društvenu klimu u glavnom gradu.

"Istodobno smatram svojom dužnošću upozoriti da Zagreb kao glavni grad Hrvatske sve više postaje prostor selektivne demokracije, u kojem se pojedinim društvenim i ideološkim skupinama daje veći javni prostor i institucionalna vidljivost, dok se druge stavove često marginalizira ili unaprijed diskvalificira. Liberalizam nije jednoumlje. Liberalizam znači slobodu, odgovornost i jednaka pravila za sve", zaključio je Budiša.