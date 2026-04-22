Više nema prepreka: EU odobrila zajam Ukrajini, Mađarska ukinula veto

Države članice EU-a postigle su u četvrtak suglasnost o zajmu Ukrajini od 90 milijardi eura i o 20. paketu sankcija protiv Rusije, koje je dosad blokirala Mađarska, priopćilo je ciparsko predsjedništvo.

Veleposlanici država članica (Coreper) pokrenuli su pisani postupak za formalno usvajanje tih odluka. Vlade država članica sada trebaju do sutra popodne potvrditi obje odluke.

Obje odluke, o zajmu i o 20. paketu sankcija, do sada je blokirao odlazeći mađarski premijer Viktor Orban pravdajući svoj veto navodnim otezanjem Ukrajine s popravljanjem naftovoda Družba, kojim se mađarska opskrbljuje ruskom naftom, a koji je oštećen krajem siječnja u ruskom napadu dronovima na zapadu Ukrajine.

Ukrajina je u utorak objavila da je popravak završen, nakon čega je nafta potekla naftovodom i trebala bi stići u Mađarsko do sutra.

Čelnici država članica dogovorili su zajam za Ukrajinu na samitu u prosincu prošle godine u Bruxellesu, ali je Mađarska naknadno blokirala donošenje izmjene uredbe o proračunu za što se traži jednoglasnost, a bez čega EU ne može podići kredit budući da europski proračun jamči za taj zajam.

Dvije trećine zajma od 90 milijardi eura, odnosno 60 milijardi namijenjeno je za vojnu pomoć, a 30 milijardi za potporu ukrajinskom proračunu kako bi se osiguralo kontinuirano funkcioniranje države i osnovnih javnih usluga.

Ukrajina bi tim sredstvima trebala nabavljati oružje i opremu koji se proizvode u EU-u, a izvan toga samo ako u Europi nisu dostupni.

Zajam Ukrajini odobren je na temelju mehanizma "pojačane suradnje" jer nije bilo moguće postići suglasnost svih država članica. Mađarska, Češka i Slovačka su se izuzele i neće sudjelovati u otplati kamata.

Čelnici država članica odlučili su se za zajedničko zaduživanje nakon što nije bilo konsenzusa oko korištenja ruske zamrznute imovine za reparacijski zajma.