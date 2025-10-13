Koji su idući koraci za Gazu? Trump je prekršio zlatno pravilo pregovaranja na Bliskom istoku

Hamas je u ponedjeljak pustio posljednje žive izraelske taoce iz Gaze u skladu sa sporazumom o primirju, a Izrael poslao kući autobuse pune palestinskih pritvorenika, dok je američki predsjednik proglasio kraj dvogodišnjeg rata, te u Egiptu stavio potpis na deklaraciju o miru, zajedno s državama posrednicama - Katrom, Egiptom i Turskom.

Donald Trump je 13. listopada proglasio izuzetnim danom za svijet i za Bliski istok, a njemački kancelar Friedrich Merz smatra da će ovaj ponedjeljak ostati važan datum u povijesnim knjigama.

Hamas je u sklopu dogovora u ponedjeljak ujutro pustio sve preživjele taoce otete tijekom krvavog pohoda tog palestinskog militantnog pokreta 7. listopada 2023. godine, njih 20. Izrael je zauzvrat oslobodio nešto manje od dvije tisuće Palestinaca iz izraelskih zatvora.

Izraelska vojska izjavila je da je primila svih 20 talaca za koje je potvrđeno da su živi, ​​nakon što ih je Crveni križ prebacio iz Gaze. Objava je izazvala slavlje, grljenje i plač među tisućama ljudi koji su čekali na u Tel Avivu.

Što se tiče onih talaca koji nisu preživjeli, zasad su predana četiri tijela od njih ukupno 28.

Prva je to faza Trumpovog plana za okončanje rata u Pojasu Gaze u kojem je u potpunosti uništena ta palestinska enklava te je, prema podacima koje Ujedinjeni narodi smatraju vjerodostojnima, ubijeno oko 67 tisuća ljudi. O idućim koracima provedbe plana tek će se raspravljati.

"Duga i bolna noćna mora je napokon gotova", rekao je američki predsjednik u ponedjeljak u Knessetu.

Trump se nakon slavodobitničkog posjeta Jeruzalemu uputio na jug Sinaja, gdje su se na skupu u Šarm El-Šeiku okupili svjetski čelnici kako bi razgovarali o dugotrajnom okončanju rata u Gazi.

Tamo su, između ostalih, stigli i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, talijanska premijerka Giorgia Meloni, britanski premijer Keir Starmer i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

U egipatsko turističko odredište stigao je i palestinski predsjednik Mahmud Abas, no ne i ranije najavljeni izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji se ispričao zbog „nadolazećeg židovskog blagdana”.

Turska vlada ustvrdila je pak da je upravo „zahvaljujući turskim diplomatskim naporima i potpori drugih šefova država i vlada” spriječen dolazak izraelskog čelnika koji je pod tjeralicom Međunarodnog kaznenog suda (ICC).

Trump je bio domaćin skupa uz egipatskog predsjednika Abdela Fataha al-Sisija, a s čelnicima triju zemalja koje posreduju u pregovorima između palestinske i izraelske strane – Katrom, Turskom i Egiptom – potpisao je deklaraciju o miru u Gazi.

Pojas Gaze - 2 Foto: AFP

Tim dokumentom se četiri države određuju kao jamci primirja u Pojasu Gaze, poziva se na njegovo učvršćivanje, na osiguranje isporuke humanitarne pomoći Gazi te otvaranje puta za obnovu, prenose turski mediji.

Egipatsko predsjedništvo priopćilo je da su rasprave uključile upravljanje, sigurnost i obnovu Gaze.

"Zajedno smo uspjeli ono što je svijet smatrao nemogućim. Konačno, postigli smo mir na Bliskom istoku”, rekao je Trump, te dodao da „sad kreće obnova".

Deklaracija o Gazi „velik je uspjeh za Donalda Trumpa", zaključila je Meloni na kraju skupa. "Želimo mu ih još, počevši s Ukrajinom".

Što dalje?

Provedena je prva faza Donald Trumpovog mirovnog plana – i u mnogočemu je to onaj lakši dio, navodi se u analizi sporazuma Sky Newsa.

Prva faza predviđala je prekid vatre, oslobađanje talaca, oslobađanje većeg broja Palestinaca iz izraelskih zatvora, djelomično povlačenje izraelske vojske te početak ponovnog dotoka humanitarne pomoći u Gazu.

Pojas Gaze - 1 Foto: AFP

Trump i njegov tim prekršili su jedno od zlatnih pravila bliskoistočnih pregovora kako bi to postigli – nema dogovora dok se ne postigne konačni dogovor.

Oni su to okrenuli naglavačke, rješavali ono što se može dogovoriti odmah, a zatim se obvezali riješiti ostatak kasnije.

Odbor za mir

Među stvarima koje su ostale neriješene su pitanja što će biti s Hamasom i treba li ga razoružati, kako uspostaviti prijelaznu vlast koja će upravljati Gazom te kako poslati multinacionalne mirovne snage koje bi osigurale sigurnost.

Ako se te strukture uspostave, Trumpov mirovni plan od 20 točaka ima šansu uspjeti. To znači da će u nadolazećim tjednima fokus biti na tome jesu li zemlje spremne pridonijeti snagama za privremenu sigurnost i može li se uspostaviti privremeno upravno tijelo bez mjeseci međusobnih prepirki.

Postoje i planovi za osnivanje odbora za mir koji bi nadzirao cijeli proces, a predsjedavao bi mu Trump, piše Sky News.

Ako se postigne napredak u svemu tome, izraelska vojska obvezala se dodatno povući, sve do uskog sigurnosnog pojasa uz granice Gaze. Konačni je cilj zadržati zamah prema pregovorima o palestinskoj državnosti i rješenju s dvije države.

Trump je jasno dao do znanja da vjeruje kako je ovo tek početak. Ovo je, kako je rekao, "povijesna zora novog Bliskog istoka".

Ako diplomacija želi ispuniti obećanja njegove retorike, mora doći do napretka barem u vezi s mirovnim snagama i prijelaznom vladom za Gazu. U protivnom, ponovno bi mogao izbiti sukob.

Pojas Gaze - 6 Foto: AFP

Plan obnove

Obnova Gaze trajat će deset ili više godina i zahtijevat će stotine milijardi dolara.

Svaka nada u obnovu Gaze zahtijeva globalno koordiniran napor predvođen SAD-om, uz sudjelovanje Palestinaca koji nisu povezani s Hamasom te uz goleme resurse američkih regionalnih partnera i saveznika, javlja CNN.

Ako Hamas inzistira na zadržavanju kontrole nad područjima iznad izraelskih linija prema Trumpovu dogovoru, tada će upravo Hamas biti taj koji blokira obnovu tih područja. Bez Hamasova povlačenja, malo će zemalja biti spremno ući u Gazu ili ulagati u njezinu obnovu.

Zato, osim slavljenja povratka talaca, fokus mora ostati na onome što slijedi – na potpunoj provedbi Trumpova sveobuhvatnog plana, navodi se u analizi.