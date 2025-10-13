Hamas pustio prve taoce: Objavljena njihova imena, slavlje u Izraelu

Okupljanje ispred bolnice Stotine ljudi okupilo se ispred bolnice Nasser u Khan Younisu, na jugu Gaze, gdje bi u ponedjeljak trebalo stići gotovo 2000 bivših palestinskih zatvorenika i pritvorenika.

Otet s festivala Guy Gilboa-Dalal imao je 22 godine kada je otet s glazbenog festivala. Odveden je zajedno sa svojim najboljim prijateljem iz djetinjstva, 24-godišnjim Evyatarom Davidom. Prema Forumu talaca i nestalih obitelji, on gaji duboku strast prema japanskoj kulturi, sam je naučio jezik i sanja o posjetu toj zemlji. U veljači 2025. Hamas je snimio Gilboa-Dalala i Davida kako gledaju oslobađanje drugih talaca. Gilboa-Dalalov brat, Gal Gilboa-Dalal, rekao je za CNN da se to svodi na psihičku patnju. "Natjerati ih da vide kako bi sloboda mogla izgledati za njih, a zatim zatvoriti vrata i odvući ih natrag u pakao to je strašno“, rekao je.

Talentirani pijanist Alon Ohel imao je 22 godine kada je otet s glazbenog festivala Nova u napadima Hamasa 7. listopada. Drugi taoci koji su pušteni rekli su da su bili držani s Ohelom tijekom cijelog zatočeništva. Prema izraelskim medijima, Ohel je talentirani pijanist koji planira studirati jazz u Tel Avivu. Njegova obitelj donijela je žuti klavir na trg u Tel Avivu u njegovu čast.

Provalili mu u kuću Omri Miran je otet kada su naoružani pripadnici Hamasa provalili u kuću njegove obitelji u kibucu Nahal Oz; tada je imao 46 godina. U travnju 2024. Hamas je objavio video na kojem se Miran nalazi uz američko-izraelskog taoca Keitha Siegela, koji je u međuvremenu pušten na slobodu. Miranova supruga, Lishay Lavi, i kćeri Roni i Alma preživjele su napad.

Veliki obožavatelj nogometaša Messija Vojnik Izraelskih obrambenih snaga Matan Angrest imao je 20 godina kada su ga oteli iz Nahal Oza u napadima Hamasa 7. listopada. Napunio je 22 godine dok je bio u zatočeništvu. Njegova obitelj kaže da je veliki obožavatelj nogometaša Lionela Messija i da sanja o odlasku u SAD kako bi gledao NBA utakmicu. Rekli su da su on i njegov otac planirali tetovirati lava u istoj veličini prije nego što je Matan otet i da je njegov otac to sada učinio.

Povratak otetog zaštitara Eitan Abraham Mor, podrijetlom iz Kiryat Arbe, radio je kao zaštitar na festivalu kada je otet u napadu Hamasa 7. listopada 2023. Prema izraelskim medijima, Mora, tada 23-godišnjeg, posljednji put su vidjeli dok je druge odvodio na sigurno.

Oduševljenje na trgu Na Trgu talaca u Tel Avivu začuo se glasan oduševljenje kada se pojavila vijest da su prvi taoci predani Crvenom križu. Tisuće ljudi okupilo se oko velikog ekrana mašući izraelskim zastavama i transparentima na kojima piše - "vraćaju se kući".

Trump na putu u Izrael Američki predsjednik Donald Trump putuje u Izrael , gdje se očekuje da će se kasnije danas sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i obratiti se parlamentu. Trump će se također sastati s nekim obiteljima talaca.

Oteti iz svog doma Braća blizanci Ziv i Gali Berman oteti su iz svog doma u kibucu Kfar-Aza tijekom napada 7. listopada. U to vrijeme imali su 26 godina. U razgovoru za CNN u veljači 2025., njihova majka Liran Berman rekla je da su drugi taoci koji su pušteni rekli obitelji da su braća živa. Rekla je da obitelj nije dobila nikakve informacije osim činjenice da su braća živa i razdvojena.

Pušteno prvih sedam talaca Prvih sedam talaca predano je Crvenom križu u pojasu Gaze. Pušteni su Gali Berman, Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor i Guy Gilboa-Dalal. Objava je izazvala oduševljenje među okupljenima na Trgu talaca u Tel Avivu. kontrolom, gdje će taoci biti predani izraelskim snagama.

Zamjena za zarobljenike Izraelska vojska izjavila je da ne očekuje da će Hamas isporučiti svih 28 preminulih talaca u dogovorenom roku od 72 sata. Prema sporazumu Izrael će osloboditi gotovo 2000 palestinskih zatvorenika, uključujući do 250 onih koji služe doživotne kazne, u zamjenu za posljednje taoce.

Transparenti dobrodošlice Forum obitelji talaca planira prenositi njihov povratak na velikim ekranima i pozvao je javnost da se okupi preko noći na Trgu talaca. Volonteri su navodno postavili transparente dobrodošlice na ulice u blizini bolnica gdje će taoci biti dovedeni. "Provedba sporazuma o povratku svih talaca događaj je kojem smo se dugo nadali i za koji smo se pripremali od prvih dana rata", naveo je Forum u izjavi. "Sada je pred nama vitalna i zajednička misija: rehabilitacija oslobođenih talaca, njihovih obitelji, pogođenih zajednica i izraelskog društva u cjelini", dodaju.

Doček za taoce Prijenos uživo Foruma obitelji talaca pokazao je ljude kako sjede na žutim stolicama simbolizirajući solidarnost s taocima i mašući plavo-bijelim izraelskim zastavama,

Puštanje oko osam ujutro Palestinska skupina Hamas objavila je u ponedjeljak imena 20 izraelskih talaca koji će biti oslobođeni u okviru prve faze sporazuma o prekidu vatre s Izraelom, prenosi Reuters. Times of Israel izvijestio je da se očekuje da će palestinska militantna skupina Hamas početi puštati preostale žive taoce oko 8 sati ujutro po lokalnom vremenu.Prema izraelskim tvrdnjama od 48 talaca koji su još uvijek u Gazi 20 ih je vjerojatno živih.