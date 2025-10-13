Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Sporazum o miru

Hamas pustio prve taoce: Objavljena njihova imena, slavlje u Izraelu

Piše Hina, 13. listopada 2025. @ 07:05 komentari
Slavlje u Izraelu
Slavlje u Izraelu Foto: Afp
Hamas bi trebao osloboditi 48 talaca, od kojih se 20 smatra živima.
Najčitanije
  1. Nasilje na istoku Zagreba
    Roditelji su očajni

    "Ja ga učim da go*na ubiju u startu i pošalju niz Savu u Beograd": Dnevnik Nove TV donosi dosad neviđene snimke divljanja na istoku Zagreba
  2. Ilustracija
    Novi napad

    Horor u šumi: Berač gljiva pronađen mrtav s otkinutom glavom
  3. Prizori poplava
    Stravični prizori

    VIDEO Katastrofalne poplave u dijelu Europe: Bujice nosile sve pred sobom, ljudi zarobljeni u automobilima
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Klimatske promjene i Trumpove carine: Kava je skupa, a bit će i skuplja
Situacija je nepovoljna
Omiljeni napitak Hrvata postaje luksuz: "Skupo je, a bit će i skuplje"
Počinje cijepljenje protiv gripe, osigurano 420 tisuća doza
Osigurano 420.000 doza
Danas počinje važno cijepljenje: Za neke je besplatno, a prije toga važno je napraviti jednu stvar
VIDEO Snimka koja je uznemirila Baltik! Naoružani vojnici na granici s Estonijom, oglasio se estonski ministar
Incident
VIDEO Snimka koja je uznemirila Baltik! Naoružani vojnici na granici s Estonijom, oglasio se estonski ministar
Porast krađa kablova na njemačkim punionicama za električna vozila
Niz incidenata
Val krađa i sabotaža u europskoj zemlji: "Ovo je frustrirajuće u svakom pogledu"
VIDEO Katastrofalne poplave u Kataloniji: Bujice nosile sve pred sobom
Stravični prizori
VIDEO Katastrofalne poplave u dijelu Europe: Bujice nosile sve pred sobom, ljudi zarobljeni u automobilima
Trump ne isključuje slanje raketa Tomahawk Ukrajini
Visoke tenzije
Trump će Zelenskom ispuniti veliku želju? "Ako se ovaj rat ne riješi, poslat ću im to"
Nema mira na istoku Zagrebu: Dnevnik Nove TV donosi nikad viđene snimke divljanja
Roditelji su očajni
"Ja ga učim da go*na ubiju u startu i pošalju niz Savu u Beograd": Dnevnik Nove TV donosi dosad neviđene snimke divljanja na istoku Zagreba
Japan: Medvjed usmrtio muškarca koji je brao gljive
Novi napad
Horor u šumi: Berač gljiva pronađen mrtav s otkinutom glavom
VIDEO Katastrofalne poplave u Kataloniji: Bujice nosile sve pred sobom
Stravični prizori
VIDEO Katastrofalne poplave u dijelu Europe: Bujice nosile sve pred sobom, ljudi zarobljeni u automobilima
Nema preživjelih u eksploziji u Tennesseeju, nestalo 18 ljudi
velika tragedija
Eksplozija tvornicu sravnila sa zemljom, 18 osoba nestalo: "Pretražili smo svaki centimetar, ali..."
IT stručnjaci istražuju neobično klađenje za Nobelovu nagradu za mir
nagrada za mir
Norveški Nobelov institut pokrenuo istragu, uočili veliku nepravilnost: Sve su razotkrile kladionice
Uhićen 63-godišnjak u Novom Zagrebu: Skrivao automobil s Interpolove tjeralice
OBJAVLJENI DETALJI
Drama ispred trgovačkog centra u Zagrebu: Policajci ugledali automobil za kojim traga Interpol
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nema mira na istoku Zagrebu: Dnevnik Nove TV donosi nikad viđene snimke divljanja
Roditelji su očajni
"Ja ga učim da go*na ubiju u startu i pošalju niz Savu u Beograd": Dnevnik Nove TV donosi dosad neviđene snimke divljanja na istoku Zagreba
Japan: Medvjed usmrtio muškarca koji je brao gljive
Novi napad
Horor u šumi: Berač gljiva pronađen mrtav s otkinutom glavom
Nema preživjelih u eksploziji u Tennesseeju, nestalo 18 ljudi
velika tragedija
Eksplozija tvornicu sravnila sa zemljom, 18 osoba nestalo: "Pretražili smo svaki centimetar, ali..."
show
Neočekivan trenutak na oproštaju Halidu Bešliću, poznatom glumcu pozlilo pred tisućama ljudi
svi su brzo reagirali
Trenutak koji je sve zabrinuo: Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo na oproštaju od Halida u Sarajevu
Udala se Lucia Glavić
vesela fotogalerija!
Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu
Kako izgleda nova supruga Ivana Zaka?
predivna plavuša!
Kako izgleda novopečena supruga Ivana Zaka? Osvanuo je njen video prije svadbe
zdravlje
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Gripa tip B: Simptomi koji je razlikuju od gripe tip A, trajanje i tko je većem riziku od težeg oblika
Piše liječnik
Gripa tip B: Simptomi koji je razlikuju od gripe tip A, trajanje i tko je većem riziku od težeg oblika
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
Alarmantni podaci iz Beča
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
zabava
"Kamikaza na autocesti": Snimljen sumanuti prizor na cesti prema Dugopolju
Jao…
"Kamikaza na autocesti": Snimljen sumanuti prizor na cesti prema Dugopolju
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
LOL
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
Što kažete?
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
tech
Japanski znanstvenici otkrili novo stanje vode u kojem se ona ponaša posve neobično
Tako obična, no tako misteriozna
Japanski znanstvenici otkrili novo stanje vode u kojem se ona ponaša posve neobično
Skromna vrsta gljive mogla bi liječiti ljudsko tkivo
Novo istraživanje otkriva
Skromna vrsta gljive mogla bi liječiti ljudsko tkivo
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
provedena velika analiza
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
sport
VIDEO Hrvatska pobijedila Gibraltar, gledat ćemo Vatrene na Svjetskom prvenstvu!
POGEDAJTE SVE GOLOVE
VIDEO Hrvatska pobijedila Gibraltar, gledat ćemo Vatrene na Svjetskom prvenstvu!
Vladan Milojević novi izbornik Srbije?
Nisu oduševljeni
Srbija u šoku, saznali tko će naslijediti Piksija na klupi reprezentacije: "Dokle više?"
Srbiju tresu skandali: Stojković dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv albanije!?
znao je i prije
Pogledajte kako je izbornik Srbije dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv Albanije
tv
Utakmica Hrvatska - Gibraltar u nedjelju na Novoj TV od 20 sati
Kvalifikacije za SP
Utakmica Hrvatska - Gibraltar u nedjelju na Novoj TV od 20 sati
Supertalent: U trećoj audicijskoj epizodi Supertalenta pao je Majin zlatni gumb!
KAKVA EPIZODA!
U trećoj audicijskoj epizodi Supertalenta pao je Majin zlatni gumb!
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Mario Sušinjak
POMEO POZORNICU!
Prvi nastup u životu i odmah je krenuo jako! Žiri dugo vremena nije bio ovako demantiran!
putovanja
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Turkana
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Puretina na tanjuru
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
Komentar Domagoja Bebića
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
lifestyle
Savjet modne urednice Annette Weber kako izgledati kao bogatašica
TRIKOVI MODNE UREDNICE
Kako s malo novca izgledati kao da imate neograničen budžet? Evo pet zlatnih savjeta
Jednostavni kolač s višnjama i čokoladom
Nema dalje
Pripremite bombastični, a tako jednostavni čokoladni kolač s višnjama
Ulična moda Zagreb u tenisicama s povišenom petom Isabel Marant
I BOJA JE DIVNA
Tenisice sa zagrebačke špice koje mogu zamijeniti štikle, a uz fini kaput izgledaju zakon
sve
VIDEO Hrvatska pobijedila Gibraltar, gledat ćemo Vatrene na Svjetskom prvenstvu!
POGEDAJTE SVE GOLOVE
VIDEO Hrvatska pobijedila Gibraltar, gledat ćemo Vatrene na Svjetskom prvenstvu!
Neočekivan trenutak na oproštaju Halidu Bešliću, poznatom glumcu pozlilo pred tisućama ljudi
svi su brzo reagirali
Trenutak koji je sve zabrinuo: Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo na oproštaju od Halida u Sarajevu
Udala se Lucia Glavić
vesela fotogalerija!
Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene