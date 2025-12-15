Gradi vojsku: Kineski milijarder u SAD-u ima više od 100 djece, za njih ima bolesni plan

Zaposlenici suda u Kaliforniji primijetili su neobičnu anomaliju. Isto ime pojavljivalo se u spisima iznova i iznova. Nije se radilo o administrativnoj pogrešci, već o novom fenomenu. Jedan kineski državljanin tražio je roditeljsko priznanje za desetke nerođene djece, začete surogatstvom u Sjedinjenim Državama.

Xu Bo, 48-godišnji milijarder s prebivalištem u Kini, kako piše Wall Street Journal, prema korporacijskim dokumentima i sudskim rekonstrukcijama, ima nešto više od 100 djece, koje su rodile Amerikanke, od kojih mnoge nikada nije osobno upoznao. Kada ga je 2023. pozvala sutkinja Amy Pellman, sudjelovao je na saslušanju putem videoveze objašnjavajući da se nada da će imati barem dvadeset sinova, jer su superiorniji, koji će na kraju preuzeti njegove poslovne interese.

Ljeti 2023. godine sudac u Kaliforniji obradio je Xuove zahtjeve za dobivanje roditeljskih prava za četvero nerođene djece, kao i za najmanje osmero druge djece za koju je platio putem surogata.

Navodno je mnogo njegove djece živjelo u domu u Irvineu u Kaliforniji, a odgajale su ih dadilje. Xu je rekao sutkinji da ih još nije upoznao jer je imao puno posla, ali da ih planira uskoro dovesti u Kinu.

Sud je odbio zahtjev za dobivanje roditeljskih prava za četvero nerođene djece, kao i za najmanje osmero djece koje je platio i dobio putem surogat-majki. Obijanje zahtjeva rijetka je odluka u području gdje se roditeljsko priznanje obično dodjeljuje automatski. Za sutkinju surogatstvo se transformiralo iz alata za izgradnju obitelji u serijski mehanizam, s rizikom da djeca ostanu u pravnoj neizvjesnosti.

Xu Bo Foto: Weibo

Gradi vojsku

Xu Bo, bogati samotnjak koji je osnovao tvrtku za online igre Duoyi, naziva sebe "prvim kineskim ocem" i odlučan je imati barem "50 visokokvalitetnih sinova", prema objavama na društvenim mrežama, koje je Wall Street Journal potvrdio kao njegove.

Priča je eksplodirala na kineskim društvenim mrežama nakon što je Xuova bivša djevojka objavila da je on otac više od 300 djece, od kojih je, kako kaže, 11 odgajala godinama.

Par se sada bori za skrbništvo nad dvjema zajedničkim kćerima, a Xu tvrdi da mu bivša supruga duguje milijune dolara troškova koje je on plaćao tijekom godina. Odbacio je njezine objave da je on otac stotinama djece.

U videu koji je 2022. godine objavio račun povezan s Xuom, snimka prikazuje red desetaka dječaka u vili, navodi Journal. Dok kamera snima, dječaci skaču sa stolica i jure prema snimatelju vičući "tata" na kineskom.

"Zamislite hrpu beba koje jure prema vama – kakav je to osjećaj? Pogledajte. Osim voljene osobe, što je slađe od djece?" stoji u opisu videa, tvrde mediji.

Xuovu potragu za izgradnjom obiteljske dinastije navodno je inspirirao Elon Musk, za kojeg se priča da nudi spermu prijateljima i obitelji kako bi izgradio svoju krvnu lozu, što je Teslin titan porekao.

Prema Journalu, Xu je na kineskoj društvenoj mreži Weibo objavio fantazije o tome kako će se njegovo potomstvo jednog dana vjenčati s Muskovom djecom.

Xu nije iznimka

Slučaj Xu skrenuo je pozornost na trend koji je dugo bio skriven od pogleda. Više od desetljeća članovi kineske ekonomske elite zaobilazili su domaću zabranu gestacijskog surogatstva okrećući se SAD-u, gdje je ta praksa dopuštena u većini država i regulirana na fragmentiran način. Između 2014. i 2019. godine korištenje surogatstva međunarodnih roditelja učetverostručilo se: gotovo 40 % započetih ciklusa uključivalo je strane klijente, od kojih je 41 % došlo iz Kine.

Trošak može doseći 200.000 dolara po djetetu, a oko te potražnje razvila se visokospecijalizirana mreža: klinike za umjetnu oplodnju, posredničke agencije, odvjetnički uredi, porodiljne službe i dadilje zadužene za preuzimanje novorođenčadi iz bolnica. U mnogim slučajevima klijenti nikada ne kroče u Ameriku, već šalju genetski materijal, potpisuju ugovore na daljinu i čekaju dokumente.

Osim Xua i drugi kineski poduzetnici doveli su taj model do krajnosti. Wang Huiwu, bogati direktor u obrazovnom sektoru, navodno je odabrao američke modele kao donatore jajnih stanica kako bi imao deset kćeri zamišljajući strateške brakove s moćnim muškarcima u budućnosti. Takvi slučajevi pokrenuli su etička pitanja čak i u Kini, gdje javno mnijenje komercijalno surogatstvo smatra oblikom iskorištavanja.

U Sjedinjenim Državama to pitanje prepliće se s automatskim državljanstvom: djeca rođena na američkom tlu su državljani prema 14. amandmanu. To je postalo sve kontroverznije, što je potaknulo State Department 2020. da pooštri pravila o "turizmu rođenja", a 2024. republikanski zakon predložio je zabranu surogatstva za građane određenih zemalja, uključujući azijsku naciju.

Rasprava o surogatstvu, dugo podijeljena između prava i zabrana, tako je ušla u novu fazu. Više nije riječ samo o neplodnim parovima ili duginim obiteljima, već o fenomenu u kojem bogatstvo, tehnologija i regulatorne praznine omogućuju da se reprodukcija pretvori u strategiju moći.

