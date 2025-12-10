Šokantno! Donor sperme s opasnom mutacijom ugrozio živote gotovo 200 djece: Neka su već umrla

Neka djeca su već umrla, a samo malobrojni će izbjeći dobivanje raka. Europska banka sperme u Danskoj, koja je prodala spermu, izrazila je sućut obiteljima i priznala da je u nekim zemljama sperma ovog muškarca korištena ipak malo previše.

Istragu o ovom slučaju provelo je 14 javnih servisa, uključujući BBC kao dio Mreže istraživačkog novinarstva Europske radiodifuzne unije.

Muškarac koji je u središtu istrage počeo je donirati spermu (za novac) kao student još 2005. godine, a njegovu spermu žene su koristile 17 godina.

Kad je počeo, bio je zdrav i prošao je provjere kao i svi donatori. Međutim, DNK u nekim njegovim stanicama mutirao je prije njegova rođenja. Oštetio je gen TP53 – koji ima ključnu ulogu u sprječavanju stanica da postanu kancerozne.

Većina tijela donatora ne sadrži opasni oblik TP53, ali do 20 posto njegove sperme ga sadrži. Međutim, sva djeca koja su začeta zahvaćenom spermom imat će mutaciju u svakoj stanici svog tijela.

To je poznato kao Li Fraumenijev sindrom i nosi čak do 90 posto šanse za razvoj raka, posebno tijekom djetinjstva, kao i kasnije u životu raka dojke.

"To je strašna dijagnoza", rekla je za BBC profesorica Clare Turnbull, genetičarka raka u Institutu za istraživanje raka u Londonu.

Neka djeca razvila su čak dvije vrste raka

Europska banka sperme izjavila je da "sam donator i članovi njegove obitelji nisu bolesni". No, njegova sperma više se ne koristi.

Kod 23 djece od 67 utvrđena je opasna genetska mutacija, a desetero ih je već imalo dijagnozu raka. Međutim, istraživački tim novinara otkrio je da je čak 197 djece začeto s donatorovom spermom. Spermu donatora koristilo je 67 klinika za plodnost u 14 zemalja.

Dr. Edwige Kasper, genetičarka raka u Sveučilišnoj bolnici Rouen u Francuskoj, koja je predstavila početne podatke, izjavila je istrazi: "Imamo mnogo djece koja su već razvila rak. Imamo neku djecu koja su već razvila dva različita raka, a neka od njih su već umrla u vrlo ranoj dobi."

Céline, samohrana je majka u Francuskoj čije je dijete začeto spermom donatora prije 14 godina i ima mutaciju. Dobila je poziv iz klinike za plodnost koju je koristila u Belgiji da obavi preglede za svoju kćer.

Kaže da "nema apsolutno nikakvih loših osjećaja" prema donatoru, ali da je bilo neprihvatljivo da joj je dana sperma koja "nije bila čista, koja nije bila sigurna i koja je nosila rizik".

I zna da će rak biti nad njima do kraja života.

"Ne znamo kada, ne znamo koji. Razumijem da postoji velika vjerojatnost da će se to dogoditi i kada se to dogodi, borit ćemo se."

Zabrinutim roditeljima savjetuje se da kontaktiraju s klinikom koju su koristile.

Ne postoji zakon o tome koliko se puta sperma donatora može koristiti diljem svijeta. Međutim, svaka zemlja postavlja vlastita ograničenja.

Spermu je nemoguće učiniti potpuno sigurnom

Europska banka sperme priznala je da su ta ograničenja "nažalost" u nekim zemljama prekršena i bila je "u dijalogu s vlastima u Danskoj i Belgiji". U Belgiji jednog donatora sperme smije koristiti samo šest obitelji. Umjesto toga, 38 različitih žena rodilo je 53 djece s ovim darivateljem.

Ograničenje u Velikoj Britaniji je 10 obitelji po donatoru.

Profesor Allan Pacey, koji je nekada vodio Banku sperme u Sheffieldu, rekao je da je slučaj "strašan" za sve uključene, ali da bi bilo nemoguće učiniti spermu potpuno sigurnom.

"Ne možete provjeriti sve, prihvaćamo samo jedan ili dva posto svih muškaraca koji se prijave za donatore sperme u trenutnom sustavu probira, pa ako ga učinimo još strožim, ne bismo imali donatore sperme."

Ovaj slučaj, uz slučaj muškarca kojem je naređeno da prestane nakon što je postao otac 550 djece putem doniranja sperme, ponovno je pokrenuo pitanja o tome trebaju li postojati stroža ograničenja.

Iz Europske banke sperme izjavili su: "Važno je, posebno s obzirom na ovaj slučaj, zapamtiti da tisuće žena i parova nemaju priliku imati dijete bez donatorske sperme. Općenito je sigurnije imati dijete s pomoću donatorske sperme ako se donatori sperme pregledavaju prema medicinskim smjernicama."