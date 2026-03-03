Iran: "Napali su naše nuklearno postrojenje!". Objavljene prve fotografije

Veleposlanik Irana pri Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju u ponedjeljak je ustvrdio da su zračni napadi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela bili usmjereni na postrojenje za obogaćivanje urana Natanz u Iranu.

To je u suprotnosti s procjenom čelnika Ujedinjenih naroda nuklearnog nadzornog tijela Rafaela Grossija, koji je rekao da agencija zasad nema nikakvih naznaka da su nuklearna postrojenja pogođena u Iranu.

"Ponovno su jučer napali iranska mirnodopska nuklearna postrojenja pod nadzorom. Njihovo opravdanje da Iran želi razviti nuklearno oružje jednostavno je velika laž", rekao je Reza Najafi novinarima u sjedištu Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču.

Na pitanje novinara na koje se nuklearno postrojenje odnosi, Najafi je odgovorio: "Natanz".

Iransko postrojenje u Natanzu Foto: Afp

Lokalitet Natanz, oko 220 kilometara južno od glavnog grada, kombinacija je nadzemnih i podzemnih laboratorija u kojima se odvijala većina iranskog obogaćivanja urana.

Prije rata Međunarodna agencija za atomsku energiju navela je da je Iran ondje koristio napredne centrifuge za obogaćivanje urana do 60 posto, što je kratak tehnički korak od razine za izradu nuklearnog oružja, koja iznosi 90 posto. Pretpostavlja se da je dio tog materijala bio na lokaciji kada je cijeli kompleks napadnut prošlog lipnja.

Glavna nadzemna zgrada za obogaćivanje u Natanzu bila je poznata kao Pilot postrojenje za obogaćivanje goriva. Izrael je tu zgradu pogodio 13. lipnja, pri čemu je ostala "funkcionalno uništena", a teško su oštećene i podzemne dvorane u kojima su se nalazile kaskade centrifuga, rekao je tada glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi.

Naknadni napad Sjedinjenih Američkih Država 22. lipnja pogodio je Natanzove podzemne objekte probojnom municijom za bunkere, što je vjerojatno uništilo i ono što je preostalo.

Prijetnja nuklearnoj sigurnosti

Obraćajući se izvanrednoj sjednici Upravnog odbora, Grossi je rekao je da Međunarodna agencija za atomsku energiju zasad nema nikakvih naznaka da je bilo koje od nuklearnih postrojenja, uključujući nuklearnu elektranu Bušehr, Teheranski istraživački reaktor ili druga postrojenja nuklearnog gorivnog ciklusa u Iranu oštećeno ili pogođeno.

Dodao je da Međunarodna agencija za atomsku energiju i dalje pokušava stupiti u kontakt s iranskim nuklearnim regulatornim tijelima preko vlastitog Centra za incidente i izvanredne situacije, "bez ikakvog odgovora do sada", s obzirom na ograničenja u komunikacijama uzrokovana sukobom, javlja The Washington Post.

Grossi je pozvao na vojnu suzdržanost, upozorivši da Iran i mnoge druge zemlje u regiji koje su bile vojno napadnute imaju "operativne nuklearne elektrane i nuklearne istraživačke reaktore, kao i pridružena skladišta goriva", što povećava prijetnju nuklearnoj sigurnosti.

Dodao je da zasad nije zabilježeno povišenje razine radijacije iznad uobičajenih pozadinskih razina u zemljama koje graniče s Iranom.

Najafi napao Trumpa

Najafi je dodao da Sjedinjene Američke Države koriste "obmanu i dezinformacije kako bi napao druge zemlje". Rekao je da je rat pokrenuo predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, "koji se pokušava prikazati kao čovjek mira i traži Nobelovu nagradu za mir. Čak i kad govore o miru, to je laž. A kad pozivaju na diplomaciju, riječ je o obmani", rekao je.

Najafi je naveo da su napadi na njegovu zemlju "nezakoniti, kriminalni i brutalni" te je pozvao države članice 35-članog Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju da napade nedvosmisleno osude.