Rat hrvatskog i mađarskog ministra, javio se poznati montipajtonovac: "Hvala, Hrvatska!"

Prepiska na društvenim mrežama između hrvatskog ministra gospodarstva Ante Šušnjara i njegova mađarskog kolege šefa diplomacije Pétera Szijjárta nakon prozivki vezanih za korištenje Jadranskog naftovoda (JANAF) i tranzita nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj privukla je pozornost poznatog britanskog glumca.
Naime, nakon što je Ukrajina zaustavila transport ruske nafte u Slovačku i Mađarsku iz političkih razloga, mađarski ministar Peter Szijjarto i slovačka ministrica Denisa Sakova poslali su pismo Šušnjaru i zatražili transport preko Jadranskog naftovoda.
Peter Szijjarto
Foto:
Guliver/xLucianxAlecux
Šef mađarske diplomacije tu je informaciju podijelio i na društvenim mrežama, a tim je putem također dobio i odgovor hrvatskog kolege ministra gospodarstva. Šušnjar je istaknuo da je Hrvatska postupala odgovorno i transparentno kada je riječ o regionalnoj energetskoj sigurnosti i da tako planira postupiti ponovno za mađarske i slovačke prijatelje, ali uz puno poštovanje prema ukrajinskim saveznicima i svakodnevnoj patnji koju prolaze.
"Barel kupljen od Rusije nekim zemljama može se činiti jeftinijim, ali pomaže financirati rat i napade na ukrajinski narod. Vrijeme je da se prestane s tim ratnim profiterstvom", poručio je Šušnjar. Mađarskoj je pritom ironično čestitao kako "s uvjerenjem govori o pravu EU-a, europskim vrijednostima i obvezujućim pravilima".
Szijjárto se, naime, nije zadržao samo na zahtjevu prema Hrvatskoj nego je i optužio Ukrajinu da iz "političkih razloga" odbija obnoviti tranzit te poručio Hrvatskoj da ne slijedi taj primjer. U odgovoru Šušnjaru naglasio je da Mađarska ne traži uslugu, nego poštivanje obvezujućeg prava EU-a.
Šušnjar je pak podsjetio "dragog kolegu" na godine prigovora kako JANAF nema dovoljne kapacitete i kako su mu tarife previsoke, da bi se sada pozivali na obveze unutar EU-a tražeći upravo taj naftovod. "Infrastruktura se ne mijenja preko noći. Narativi se ponekad mijenjaju", zaključio je Šušnjar i dodao citat iz serije "Yes, Minister" – "Nikad ne vjerujte ničemu dok to nije službeno demantirano."
Prepisku, u kojoj je Šušnjar označio ne samo mađarskog i slovačkog kolegu nego i Europsku komisiju i povjerenika za energetiku Kadrija Simsona te ukrajinskog premijera Denysa Shmyhala i ukrajinskoga dužnosnika Vasyla Kyrylycha, zamijetio je i slavni britanski komičar, glumac i redatelj te član bivše komičarske skupine Monty Python John Cleese.
John Cleese
Foto:
Afp
On je podijelio vijest o hrvatskom odbijanju bez dodatnog komentara i uz samo dvije riječi – "Hvala, Hrvatska."