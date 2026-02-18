Rat hrvatskog i mađarskog ministra, javio se poznati montipajtonovac: "Hvala, Hrvatska!"

Prepiska na društvenim mrežama između hrvatskog ministra gospodarstva Ante Šušnjara i njegova mađarskog kolege šefa diplomacije Pétera Szijjárta nakon prozivki vezanih za korištenje Jadranskog naftovoda (JANAF) i tranzita nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj privukla je pozornost poznatog britanskog glumca.

Naime, nakon što je Ukrajina zaustavila transport ruske nafte u Slovačku i Mađarsku iz političkih razloga, mađarski ministar Peter Szijjarto i slovačka ministrica Denisa Sakova poslali su pismo Šušnjaru i zatražili transport preko Jadranskog naftovoda.

Peter Szijjarto Foto: Guliver/xLucianxAlecux

Šef mađarske diplomacije tu je informaciju podijelio i na društvenim mrežama, a tim je putem također dobio i odgovor hrvatskog kolege ministra gospodarstva. Šušnjar je istaknuo da je Hrvatska postupala odgovorno i transparentno kada je riječ o regionalnoj energetskoj sigurnosti i da tako planira postupiti ponovno za mađarske i slovačke prijatelje, ali uz puno poštovanje prema ukrajinskim saveznicima i svakodnevnoj patnji koju prolaze.

Since Ukraine refuses to restart oil transit through the Druzhba pipeline for political reasons, together with Slovak Economy Minister Denisa Saková we sent a letter to Croatian Economy Minister @susnjar_a .



We request Croatia to enable the transport of Russian oil to Hungary… pic.twitter.com/eHDygiMRBp — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 15, 2026

"Barel kupljen od Rusije nekim zemljama može se činiti jeftinijim, ali pomaže financirati rat i napade na ukrajinski narod. Vrijeme je da se prestane s tim ratnim profiterstvom", poručio je Šušnjar. Mađarskoj je pritom ironično čestitao kako "s uvjerenjem govori o pravu EU-a, europskim vrijednostima i obvezujućim pravilima".

Croatia has acted responsibly and transparently on regional energy security - and we will do so again for our Hungarian @FM_Szijjarto and Slovak friends @SakovaSr, while fully respecting our Ukrainian allies and the daily suffering they endure.



When we were told the Adria… pic.twitter.com/huJ8aXyNyU — Ante Šušnjar (@susnjar_a) February 16, 2026

Szijjárto se, naime, nije zadržao samo na zahtjevu prema Hrvatskoj nego je i optužio Ukrajinu da iz "političkih razloga" odbija obnoviti tranzit te poručio Hrvatskoj da ne slijedi taj primjer. U odgovoru Šušnjaru naglasio je da Mađarska ne traži uslugu, nego poštivanje obvezujućeg prava EU-a.

Let’s be clear. Hungary is not asking Croatia for a favor regarding the Adria oil pipeline but for compliance with binding EU rules in case pipeline transit becomes difficult or impossible.



Ukraine is blocking oil deliveries on the Druzhba pipeline for political reasons. In such… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 17, 2026

Šušnjar je pak podsjetio "dragog kolegu" na godine prigovora kako JANAF nema dovoljne kapacitete i kako su mu tarife previsoke, da bi se sada pozivali na obveze unutar EU-a tražeći upravo taj naftovod. "Infrastruktura se ne mijenja preko noći. Narativi se ponekad mijenjaju", zaključio je Šušnjar i dodao citat iz serije "Yes, Minister" – "Nikad ne vjerujte ničemu dok to nije službeno demantirano."

Dear colleague @FM_Szijjarto, it’s genuinely heartwarming to hear Hungary speak with such conviction about EU law, European values, and binding obligations. When those words are more than a talking point or a tweet, they are exactly what keep our region stable and secure.… pic.twitter.com/G2Gl5b75tz — Ante Šušnjar (@susnjar_a) February 17, 2026

Prepisku, u kojoj je Šušnjar označio ne samo mađarskog i slovačkog kolegu nego i Europsku komisiju i povjerenika za energetiku Kadrija Simsona te ukrajinskog premijera Denysa Shmyhala i ukrajinskoga dužnosnika Vasyla Kyrylycha, zamijetio je i slavni britanski komičar, glumac i redatelj te član bivše komičarske skupine Monty Python John Cleese.

John Cleese Foto: Afp

On je podijelio vijest o hrvatskom odbijanju bez dodatnog komentara i uz samo dvije riječi – "Hvala, Hrvatska."