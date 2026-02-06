Europa priprema novi udar na Rusiju: "Ovo je snažan signal uoči sumorne četvrte godišnjice rata"

Europska komisija je u petak predložila 20. paket sankcija protiv Rusije koji je usmjeren na energiju, financijske usluge i trgovinu s ciljem da bude usvojen prije četvrte obljetnice rata 22. veljače.

"Komisija predlaže novi paket sankcija, 20. od početka ruske agresije na Ukrajinu", izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

U novom paketu predlaže se potpuna zabrana pomorskih usluga za prijevoz ruske sirove nafte kako bi se dodatno smanjili prihodi od prodaje energenta i otežao pronalazak kupaca za rusku naftu.

"Budući da je brodarstvo globalni posao, predlažemo da se ova potpuna zabrana donese u koordinaciji s istomišljenicima nakon odluke skupine G7", rekla je predsjednica Komisije.

Novi paket uključuje dodavanje još 43 broda iz ruske tzv. flote u sjeni na popis sankcioniranih brodova. Ukupan broj takvih brodova, koje Rusija koristi za zaobilaženje sankcija, sada se penje na 640. Predlažu se i mjere koje bi Rusiji trebale otežati nabavu tankera za flotu u sjeni te sveobuhvatna zabrana pružanja održavanja i drugih usluga za LNG tankere i ledolomce.

Drugi dio sankcija odnosi se na mjere za ograničavanje ruskog bankarskog sustava i njegove sposobnosti stvaranja alternativnih kanala plaćanja za financiranje gospodarske aktivnosti. Još 20 ruskih regionalnih banaka dodaje se na popis sankcioniranih te nekoliko banaka u trećim zemljama koje su uključene u olakšavanje ilegalne trgovine sankcioniranom robom.

Predlažu se i mjere protiv kriptovaluta, tvrtki koje njima trguju i platformi koje omogućuju trgovinu kriptovalutama kako bi se otežalo zaobilaženje sankcija.

Treći dio novog paketa sankcija odnosi se na mjere kojima se pooštravaju ograničenja izvoza u Rusiju robe i usluga - od gume do traktora i usluga kibernetičke sigurnosti.

Predlaže se i nova zabrana uvoza metala, kemikalija i kritičnih minerala, koji još nisu pod sankcijama te daljnja ograničenja izvoza artikala i tehnologija koje se koriste za ruske napore na bojnom polju, poput materijala koji se koriste za proizvodnju eksploziva.

"Sankcije djeluju, nastavit ćemo"

Predsjednica Komisije poziva države članica da što prije odobre ovaj paket sankcija "kako bismo poslali snažan signal uoči sumorne četvrte godišnjice ovog rata". Von der Leyen navodi da su ruski fiskalni prihodi od nafte i plina pali su za 24 posto u 2025. u usporedbi s prethodnom godinom, što je najniža razina od 2020.

"Prihodi od nafte i plina u siječnju bit će najniži od početka rata. To potvrđuje ono što smo već znali - da naše sankcije djeluju i nastavit ćemo ih koristiti sve dok Rusija ne započne ozbiljne pregovore s Ukrajinom za pravedan i trajan mir", rekla je von der Leyen.