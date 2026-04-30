VIDEO Izraelska vojska presrela flotilu za Gazu blizu Krete: "Ovo je piratstvo"

Izrael je presreo brodove s pomoći koji su plovili prema Gazi u međunarodnim vodama blizu Grčke, rekli su u četvrtak organizatori flotile, osudivši potez kao "eskalaciju izraelske nekažnjivosti".

Brodovi su dio druge Global Sumud Flotile koja je posljednjih mjeseci pokušala probiti izraelsku blokadu prevozeći humanitarnu pomoć Palestincima u Gazi. Isplovili su iz španjolske luke Barcelone 12. travnja.

Brodove je Izrael zarobio u srijedu navečer u međunarodnim vodama kod grčkog poluotoka Peloponeza, koji je stotinama kilometara udaljen od Gaze, rekli su organizatori flotile.

IDF Navy footage from one of the 21 vessels seized near Crete.



"Don't move, no one move!" pic.twitter.com/45tYEcpncP — Open Source Intel (@Osint613) April 30, 2026

"Ovo je piratstvo", priopćila je skupina. "Ovo je nezakonito zarobljavanje ljudi na otvorenom moru u blizini Krete, poruka da Izrael može djelovati potpuno nekažnjeno, daleko izvan vlastitih granica, bez ikakvih posljedica."

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova u četvrtak je nazvalo organizatore flotile "profesionalnim provokatorima" i reklo da su njegove snage djelovale zakonito. "Zbog velikog broja plovila koja sudjeluju u flotili i rizika od eskalacije te potrebe da se spriječi kršenje zakonite blokade, bila je potrebna rana akcija u skladu s međunarodnim pravom."

Glasnogovornik grčke vlade Pavlos Marinakis potvrdio je da je 55 brodova plovilo oko 50 nautičkih milja od Peloponeza prema Kreti, uz pratnju izraelskih ratnih brodova i grčke obalne straže.

Posada 17 plovila sigurna je na izraelskim ratnim brodovima, rekao je, dodajući da Atena nije obaviještena o izraelskom presretanju koje se dogodilo izvan grčke jurisdikcije.

Prošlog listopada izraelska vojska zaustavila je prethodnu flotilu koju je okupila ista organizacija, uhitivši švedsku aktivisticu Gretu Thunberg i više od 450 sudionika.