Amerika predložila novi plan za Izrael i Libanon: "Neka prvi prestanu pucati"

Američki državni tajnik Marco Rubio razgovarao je s libanonskim predsjednikom Josephom Aounom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom o diplomatskim pregovorima između Izraela i Libanona te je predložio plan kojim bi se omogućila postupna deeskalacija, rekao je u nedjelju američki dužnosnik.

SAD je predložio da kao prvi korak militantna skupina Hezbolah, koju podržava Iran, zaustavi sve napade na Izrael, a zauzvrat Izrael se suzdrži od eskalacije u Bejrutu, rekao je dužnosnik. "To bi stvorilo prostor za postupnu deeskalaciju i učinkovit prekid neprijateljstava", prema riječima dužnosnika.

Dodali su da je Aoun pokušao unaprijediti prijedlog i osigurati sporazum. Međutim, predsjednik libanonskog parlamenta Nabih Berri, koji je tvrdio da jamči Hezbolahovu predanost prekidu vatre, stavio je teret na Izrael da "prvi prestane pucati".

Netanyahu je u nedjelju rekao da je naredio trupama da se pomaknu dalje u Libanon u borbi protiv Hezbolaha, unatoč prekidu vatre objavljenom prije više od šest tjedana.

U najnovijem napredovanju, izraelske trupe zauzele su 900 godina star dvorac Beaufort i strateški greben u južnom Libanonu, priopćila je vojska ranije u nedjelju, dan nakon jednog od najtežih dana vatre Hezbolaha prema sjevernom Izraelu od primirja u travnju, što je dovelo do zatvaranja škola i ograničenja.

Američki dužnosnik rekao je da SAD ne očekuje da će Izrael apsorbirati tekuće napade Hezbolaha na svoje civile.

Njemački ministar vanjskih poslova zabrinut zbog izraelskog napredovanja u Libanonu

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u nedjelju je pozvao Izrael i Hezbolah da se vrate prekidu vatre, jer su se neprijateljstva u Libanonu ponovno pojačala.

Wadephul je rekao da je kontinuirano napredovanje izraelske vojske u južni Libanon razlog za veliku zabrinutost.

Njemački ministar pozvao je Izrael da osigura da se tijekom napada na Hezbolah, koji podržava Iran, ne ozlijedi nijedan civil i civilna infrastruktura.

"Svaka daljnja eskalacija samo će pogoršati već napetu situaciju i izazvati nove valove raseljavanja unutar Libanona", upozorio je Wadephul na marginama posjeta sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Rat s Iranom također je doveo do obnove borbi između Izraela i Hezbolaha u Libanonu.

Sredinom travnja izraelska i libanonska vlada dogovorile su prekid vatre, koji je od tada dva puta produžen. Unatoč tome, Hezbolah i Izrael nastavljaju s dnevnim borbama i, ponekad, teškim napadima.

Izrael je u subotu izjavio da će proširiti svoje operacije u južnom Libanonu, naredivši stanovnicima nekoliko sela evakuaciju.

Glasnogovornik vojske rekao je da je naredba za evakuaciju izdana kao odgovor na ono što je Izrael opisao kao kontinuirano kršenje sporazuma o prekidu vatre od strane Hezbolaha.

Wadephul je opisao izraelsko napredovanje kao odgovor na kontinuirane napade Hezbolaha na sjeverni Izrael, pozivajući ih da prekinu svoje napade. No, također je kritizirao Izrael zbog njegovog ponašanja u Libanonu.

Iako Izrael ima legitimne sigurnosne interese, ako civili plate cijenu vojne eskalacije i dijelovi Libanona postanu trajno nenastanjivi, to dugoročno ne bi učinilo Izrael sigurnijim, rekao je Wadephul.

Više od 3200 ljudi je ubijeno, a preko 9800 ozlijeđeno u tekućem sukobu u Libanonu, prema službenim podacima.