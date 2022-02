Ruska invazija na Ukrajinu je počela. Stanovnici Ukrajine na društvenim mrežama objavljuju videozapise trenutnog stanja.

Ukrajina je pod napadom Rusije, a diljem zemlje odjekuju eksplozije. Oglašena je opća opasnost, a stranci napuštaju zemlju. Od ponoći vrijedi izvanredno stanje koje trenutno traje 30 dana i može se produžiti.

NOW - Air raid sirens are going off in #Kyiv, Ukraine's capital.pic.twitter.com/pGmnWvQFXh — Disclose.tv (@disclosetv) February 24, 2022

Explosion in Ukraine’s Maruipol pic.twitter.com/uOv0J6ceve — Rohan Dua (@rohanduaT02) February 24, 2022

The worst part about this to me is seeing the lights turn on after the explosion. I hope the civilian casualties are minimal. #kyiv #russia #ukraine pic.twitter.com/JsV7dCyowe — Alberto Romero (@ARomero_WX) February 24, 2022

