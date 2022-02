Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo u Kijevu prati situaciju nakon što je Rusija rano ujutro u četvrtak započela invaziju na Ukrajinu. Rusija napada ciljeve za koje tvrdi da su vojna infrastruktura, ali zabilježene su i civilne žrtve.

Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da nije imao izbora, te da ih je na vojnu akciju prisilio Zapad.

U Kijevu, gdje se nalazi reporter Ivan Čorkalo, proglašen je policijski sat. Više puta u danu oglasile su se i sirene za uzbunu.

''Situacija je napeta, prognoza neizvjesna. Mi smo i dalje u središtu Kijeva, ali ne na istoj lokaciji. Premješteni smo nedaleko od hotela u kojem smo ranije danas bili, iz sigurnosnih razloga. Ovdje se naime nalaze kineska i srpska ambasada i prema nekim procjenama stručnjaka za sigurnost, ovo mjesto možda ne bi trebalo biti meta napada. No u ovakvim situacijama, zaisto je teško bilo što tvrditi za sigurno'', javlja Čorkalo.

''Situacija se od jutra mijenjala iz minute u minutu, Kijev je sablasno pust, ljudi su se zavukli u zgrade, na sigurnom su i ne izlaze iz svojih domova, aiko je policijski sat tek od 22 sata. Buđenje je bilo rano jutros oko 6 sati sa sirenom, neposredno prije toga čulo se nekoliko jako snažnih eksplozija u okolici Kijeva. Tijekom dana dolazile su informacije kako ruska vojska napreduje, broj mrtvih se povećava, a slike koje stižu s ratišta nisu nimalo lijepe'', izvijestio je iz Kijeva.

Nitko ne zna je li Kijev ugrožen

''Službene i neslužbene informacije stižu sa svih strana. Oko toga koliko je sam Kijev ugrožen nitko ne može sigurno reći. Jedna od meta napada, danas je bio vojni aerodrom svega 20 km od Kijeva. Grad ima četiri milijuna stanovnika i kada bi ruska vojska pokušala osvojiti Kijev pješadijom, zaista bi moralo doći do strašnog krvoprolića.''

Eksplozija (Foto: DNEVNIK.hr)

''Prema informacijama iz hrvatskog veleposlanstva oko 20 naših državljana napustilo je danas Kijev. Ostali su i dalje tu i u stalnom su kontaktu s veleposlanstvom. Što se tiče samih Ukrajinaca, njih je sve ovo ipak nekako iznenadilo, jer do samog napada ipak nisu vjerovali da će do toga doći i da će se sve uspjeti riješiti diplomatskim putem, ali Putin je očito mislio drugačije'', objašnjava Čorkalo.

Iz cijelog svijeta stižu osude ruske invazije na Ukrajinu, no to nimalo ne utječe na napredovanje Putinove vojske. ''Upravo prije nekoliko minuta odjeknule su dvije snažne detonacije nedaleko od Kijeva'', javlja Čorkalo i dodaje kako se Ukrajinci i dalje pouzdaju u to da će Zapad nekako zaustaviti Putina i da se sprijeći krvoproliće poput onog koje je bilo 2014. godine, kada su zabilježene goleme civilne žrtve.

Hoće li energetska postrojenja postati meta napada?

''Nitko ne zna je li i hoće li Kijev biti meta napada, ali mi smo u nekoliko navrata morali napuštati hotel i odlaziti dolje u stanicu metroa kako bi se skrili na sigurnije. Znači da nekakva bojazan da bi sam grad mogao biti meta napada, ipak postoji, '' javlja Čorkalo iz Kijeva naglašavajući kako ima puno lažnih informacija kojima je svrha širenje panike.

''Zapravo je čudno što još nije došlo do zamračenja, a mnogi strahuju da bi neke od meta napada mogla biti i energetska postrojenja, pa bi moglo doći do nestanka struje, a to bi zasigurno već izazvalo paniku među stanovništvom. Telekomunikacijske linije su za sada još uvijek pouzdane, ali teško je predvidjeti u ovakvim situacijama kako će se dalje situacija razvijati. Zna se kako to biva u ratu i koji su potencijalni ciljevi ugroženi, a da nisu vojni.''

Kako je Rusija započela invaziju na Ukrajinu ljudi su pohrlili na bankomate i u trgovine kako bi se osigurali s potrebnim namirnicama, jer se još ne zna koliko će ovo trajati. Putin je naime najavio, kako će ''trajati koliko god bude potrebno''. ''Sve što se kupuje plaća se isključivo gotovinom, ali za sada nema nestašice, no teško je predvidjeti, hoće li tako biti i sutra'', javlja Čorkalo.

Omjeri ruskih i ukrajinskih vojnih snaga

''Teško je to uopće uspoređivati, omjeri su negdje oko puta četiri do puta sedam u korist Rusije. Ukrajina ima skupa sa svim mogućim rezervistima nejviše oko pola milijuna vojnika, a Rusija ima 850 tisuća profesionalnih vojnika i to bez rezervista i ostalih koji se mogu uključiti. Što se tiče oklopne mehanizacije i naoružanja, Ukrajina se Rusiji naprosto ne može suprostaviti'', keže Čorkalo.





Uskoro opširnije.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr