"Sada je sve moguće", komentirao je najnovija događanja na ukrajinskom teritoriju vanjskoplitički analitičar Branimir Vidmarović.

Ovako munjeviti razvoj događaja nitko nije očekivao, i cijeli svijet se pita: Dokle je Putin spreman ići? I koji mu je krajnji cilj?

Branimir Vidmarović objašnjava - cilj mu je staviti Zapad pred izbor.

"Ili pristajete na naše uvjete ili će Ukrajina biti kompletno okupirana, a politički vrh srezan. Ili ćete prihvatiti naše uvjete ili ćemo mi stvari kreirati kako mi želimo. To su oni dobro poznati uvjeti - jamstvo da se Ukrajina neće širiti u NATO, micanje baza. On želi osakatiti ukrajinsku vojnu infrastrukturu", pojašnjava.

"Isto tako, postoji i druga stvar, Vladimir Putin simetrično kopira sve ono što je SAD radio ovih godina pod izlikom čuvanja vlastite sigurnosti, govorim o invazijama na Libiju, Irak, Afganistan... Putin se osvećuje i govori kako i on ima pravo na ono što je SAD radio", dodaje Vidmarović.

Branimir Vidmarović Foto: DNEVNIK.hr

Kako će se dalje situacija razvijati nitko ne zna. No analitičar nje optimističan.

"Ovisi o reakciji Zapada i Volodimira Zelenskog. A Zelenski je sad u povijesno neugodnoj poziciji. On mora reagirati, mora štititi svoju zemlju, a to dovodi do daljnje eskalacije. Može se reći da je moguća i potpuna okupacija Ukrajine, uspostavljanje neke kvislinške države, kompletna destrukcija ukrajinskog državno-pravnog poretka.

U tako obezglavljenoj Ukrajini, trebat će financijska pomoć. Moguće da se tada Rusija postavi kao da nudi pomoć", kaže i nastavlja:

"Budući da u ovoj fazi Zapad neće pristati na uvjete, Ukrajini će se slati oružje i financijsku pomoć. Na taj način Zapad neće suštinski pomoći, Ukrajina bi mogla bti nešto poput novog Vijetnama. Ako ne bude reakcije, ako Zapad ne pristane ne uvjete, Kijev bi mogao biti okupiran za dva dana"

Putin sam sebe vidi kao lidera epohe

"Putin je kompletno promijenio ploču, on sebe ne doživljava više kao predsjednika, nego kao lidera epohe. Na Hamletovu dilemu, Putin je odgovorio sa 'biti'. Odučio se osvetiti Zapadu. U tom načinu razmišljanju on je veći od predsjednika, on je vršitelj epohe u Rusiji. Takva logika ponašanja uvodi iracionalne elemente i on može jednostavno, ne čekajući odgovore sam odlučiti presjeći i sve redefinirati", kaže Vidmarović.

Ima li optimističnih scenarija?

Postoje napominje, i tri manje crna moguća razvoja događaja.

"Jedan od njih je da Zapad i Zelenski odmah reagiraju i pristanu na ukrajinsku neutralnost, i to onom obliku u kojem Rusija to traži. No male su šanse da se to dogodi. Drugi je isključivo moguć u slučaju da Putin procijeni da se Zelenski neće braniti i da Zelenski odluči da neće biti previše proaktivan. Cilj ionako nisu civilne žrtve. Treći je pretvaranje svega u status quo po ciparskom ili po modelu Gaze", kaže Vidmarović.

"Još 16. veljače, za kada je bio najavljivan napad ovo što se sada događa nije se činilo vjerojatnim. Sada se sve čini mogućim. Sada treba naći neki modus operandi. Mislim da bi bilo plemenito od Zelenskog da pristane na uvjete, da se proglasi vojna neutralnost, kako bi se sačuvali ljudski životi. Ja bih opet ponovio, možda će me neki osuditi, zbog očuvanja ljudskih života, ja bih volio da zapad pristane na te uvjete", zaključuje Vidmarović.

