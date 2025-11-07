Ivošević kipi: "Je*ala vas Srbija, pretvarate Hrvatsku u nju"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević komentirao je izgred u kojem je skupina muškaraca rastjerala sudionike manifestacije Dana srpske kulture u splitskom kotaru Blatine.

Njegovu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti:

"Je*ala vas Srbija, pretvarate Hrvatsku u nju.

Svako društvo ima svoje svijetle i tamne trenutke, a povijest nas uči da kroz vrijeme ti trenuci čine gotovo pravilnu sinusoidu. Želim vjerovati da ovaj period od ponedjeljka do subote se nalazimo na našem dnu. Već dugo imamo upaljeni čir koji buja i sad je pukao. Gnoj se razlio po našem javnom prostoru.

Godinama je naša 'umjerena' HDZ vlast ignorirala taj čir posred lica i stavljala šminku preko njega tvrdeći da umišljamo čir, da umišljamo gnoj i da je sve uredu. Dok se Plenković trudio uvjeriti nas da čir ne postoji, mnogi njegovi suradnici su ga gnojili, svakom relativizacijom ustaškog pozdrava, svakim sudjelovanjem u istome, svakim pravdanjem ksenofobije u javnom prostoru. Cijela generacija je odgojena u vjeri da je fašizam domoljublje. Da suprotno tome je neki neprijatelj koji želi uništiti Hrvatsku.

Oporba je bila kriva za sve. Negacija stvarnosti postala je jedina politika vlasti. I trajalo je uz blagoslov dijela medija koji su 'samo' izvještavali puštajući obje strane da iznesu svoje mišljenje, kao da se radi o stopi poreza, a ne osnovnim ljudskim vrijednostima gdje ne smije biti diskusije.

I čir je pukao.

Može se sad Plenković pretvarati da to nema veze s HDZ-om i njegovim partnerima, ali činjenica je da su upravo oni podržali ovaj gnoj. Činjenica je da je među privedenima i predsjednik temeljnog ogranka HDZ Blatine-Škrape. Legitimno je konstatirati da se incident na Blatinama dogodio u političkoj režiji HDZ-a koristeći brojne mlade kojima godinama manipuliraju.

Nakon svega uključio se i dio navijača iznoseći hrpu laži. Navijača koji kao i društvo imaju svoje bolje i lošije trenutke, a trenutačno se kao i društvo nalaze se na svom dnu već neko vrijeme. I svi to ignoriramo jer nikakvim priopćenjem ne možeš na njih utjecati, već oni sami na sebe kad postanu svjesni zloupotrebe grupe u političke svrhe.

I sada bi ih ignorirao da se nisu stavili u ulogu represivnog aparata, naših talibana koji će s fantomkama krojiti kulturu našega grada, naše domovine. Zbog toga potrebno je govoriti.

Ne zato što će to nešto promijeniti u njihovim glavama, nego zato što snagu crpe iz straha, iz šutnje onih koji se s ovakvim sramotnim ponašanjem ne slažu.

Stoga samoprozvana moralna i ispravna gospodo među navijačima ne zaboravite da ste kao pojedinci prolazni, a ova sramota ostat će upisana u povijest, ali ne na vaše ime, kao i Hrvatski blok onomad. Izađite svojim imenima i prezimenima, pljunite na povijest kluba i razbijte trofejnu salu Poljuda.

Bacite u smeće plaketu Charlesa de Gaulla. Uzmite kartu za trajekt do Visa i ne zaboravite čekić. Razvalite onu ploču koja vas podsjeća na našu povijest. Izbrišite svaki trag istine i posvetite se desetljećima kreiranja mitova za nove generacije da bi mogli živjeti neku laž na koju ćete biti ponosni. Podsjeća vas to na nekoga?

Gospoda draga na Blatinama u onoj prostoriji su bili i neki članovi Hajduka. Što ćemo s tim? Hoćete li pokrenuti stegovni postupak u udruzi protiv njih? Ili ste svjesni da ste se zaigrali opasne igre zvana politika izmišljajući laži koje statutarno možete objesiti mačku o rep.

Je li vam imalo neugodno lagati o nekim velikosrpskim idejama? Izmišljati pjesme koje nisu ni bile dio programa? Sve kako bi huškali ljude na starce i dicu.

Mjesec sjećanja kažete? Je li tad primjereno dilat i reketarit ili je samo kultura sporna? Imate li snage bavit se stvarnim i vlastitim problemima ili ćete se baviti imaginarnim srpskim prijetnjama? Za stvarne teme, od javnog interesa, odavno od vas više nitko ništa ne očekuje. Je*ala vas Srbija, pretvarate Hrvatsku u nju", napisao je na Facebooku.