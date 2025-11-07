Hoće li prosvjed Torcide biti zabranjen? "Policija je tu da..."

Svih devet muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog napada kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine dobili su jednomjesečni istražni zatvor.



Svi su prijavljeni zbog kaznenog djela nasilničkog ponašanja i povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti​. Istražni zatvor određen im je zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje.

Zastrašujući napad u Splitu izazvao je brojne reakcije i kritike, međutim navijačka skupina Torcida najavila je prosvjed, koji će se održati u subotu na splitskoj Rivi zbog, kako tvrde, "licemjerja i linča koji se proteklih dana zbiva u javnom i političkom prostoru, a što je kulminiralo pritvaranjem branitelja".

U Splitu su i jutros osvanule grozne poruke mržnje. Ispisane su na školskoj zgradi, a njima se sada bavi policija.

Nakon napada huligana i dan uoči poziva Torcide na prosvjed u Splitu je u petak potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović održao radni sastanak s gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

Sastanak Davora Božinovića i Tomislava Šute Foto: DNEVNIK.hr

"Ovo nije dobra situacija"

Šuta je, kao i Božinović, istaknuo da je sastanak o sigurnosti u gradu zakazan puno ranije i da nema veze s najnovijim događajima, a što se njih tiče ponovio je: "Ovo nije dobra situacija i žao mi je zbog cijele situacije."

"Prošli smo sve bitne teme za Split, što se tiče sigurnosti i javnog reda. Grad je na visokoj razini po pitanju sigurnosti i tu prvenstveno mislim na turističku sezonu", naglasio je Šuta i potom se ponukan novinarskim pitanjima osvrnuo na aktualnu situaciju.



"Žao mi je da je među uhićenima i član HDZ-a", poručio je, a kazao je da više ne može komentirati s obzirom na to da je istraga u tijeku.



Požalio se Šuta i na kritike koje je dobio od gradske oporbe kazavši da je ostavljen nered. "Moj je zadatak da činim sve kako bi se anulirale sve afere koje su zatečene", poručio je i pozvao sve da prvo očiste ispred svojih vrata.

"Sjetite se napada na novinarku, nisam vidio nikakve presude. Sjetite se afere Brodosplit, očekujem nastavak istrage, svi znate za krađu dokumenata koja je bila u Gradu Splitu, netko je gledao u zdravstvene kartone djelatnika, očekujem da se sve procesuira. Ovdje je bilo niz drugih projekata koji su bili nezakoniti", kazao je.

Što se tiče prosvjeda u subotu, pozvao je da sigurnost bude na prvom mjestu. "Svatko ima pravo na svoje mišljenje i smatram da se nikome ne može zabraniti da ga iskazuje. Ja sam svoje jasno kazao i smatram da sve ovo što se dogodilo nije dobro za grad Split i da se moramo izdignuti iznad svega što se dogodilo", poručio je Šuta.

"Prosvjed je demokratsko pravo"

"Mogu reći da smo zadovoljni svime što je prezentirano kad govorimo o broju turista. Ove je godine u Splitu zabilježeno više od milijun i 25.000 dolazaka, a na razini županije više od četiri milijuna - to su impresivne brojke. Našu zemlju posjećuje sve više stranih gostiju jer iz Hrvatske dolazi poruka da je sigurna turistička destinacija, i to ne zato što to mi tvrdimo, nego zato što to potvrđuju strana istraživanja", istaknuo je Božinović.

"S aspekta sigurnosti, ovo ljeto pokazalo je da tijekom noćnih sati nije bilo nijedne ozbiljnije situacije koja bi ugrozila sigurnost stranih državljana ili naših građana. Sve što se događalo policija je rješavala vrlo promptno. Bilo je brojnih dojava građana i više od 50.000 prijavljenih incidenata, ali riječ je uglavnom o redovnim policijskim zapisima koji ne odudaraju od onoga što bilježe i druge sredine u Hrvatskoj", dodao je.

"Veseli me sastanak koji smo imali s predstavnicima Lučke kapetanije. Danas vidimo da je dan prekrasan, turisti još uvijek dolaze, a čuli ste i da smo uveli poseban sustav na razini Europske unije - tzv. Entry/Exit sustav - prema kojem se svi državljani trećih zemalja moraju registrirati pri ulasku u Hrvatsku. Posebno je zanimljiva situacija u zračnim lukama Split, Dubrovnik i Zadar, gdje sezona očito još traje. Otkad je taj sustav uveden, Portugal i Hrvatska su na prvom mjestu u EU po broju dolazaka iz trećih zemalja, među kojima prednjače Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države", kazao je potpredsjednik Vlade i ministar.

Upitan o najavljenom prosvjedu Torcide Božinović je poručio: "Znate, prosvjed vam je demokratsko pravo. Javno okupljanje, ako organizator smatra da je potrebno, prijavljuje se policiji - što je uvijek dobro i poželjno. Međutim, javna okupljanja u demokratskim društvima nisu nešto što zahtijeva posebno odobrenje, nego su zajamčena Ustavom Republike Hrvatske. To je jedna od odredbi koja je Hrvatsku jasno definirala kao demokratsku državu."

"Upoznati smo s objavama na društvenim mrežama i analiziramo tu situaciju. Naravno da ćemo učiniti sve kako bismo sačuvali javni red i mir te sigurnost hrvatskih građana. Prosvjed je najavljen za subotu u 11 sati, očekuje se velik broj ljudi na tom području. Čak i da nije organiziran prosvjed, to je situacija u kojoj policija zna kako se postaviti. Naša je zadaća procijeniti sve što je važno s aspekta sigurnosti i obaviti posao na najbolji mogući način. Ono što je osnovno, i što sam rekao i ranije jest da svi koji organiziraju prosvjede ili bilo kakva okupljanja moraju voditi računa o javnom redu i sigurnosti", kazao je Božinović.

Komentirao je i prijetnje koje je dobio saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. "Prijava je stigla u policiju i po tome se sada postupa", rekao je Božinović pa dodao da su u policiji primijetili porast takvih događaja u Hrvatskoj. "Treba rješavati te individualne slučajeve, ali i voditi računa o cjelini", rekao je Božinović.

Je li se napad u ponedjeljak mogao prevenirati, pitali su ga novinari, a on odvratio: "Ono što se dogodilo u ponedjeljak - nitko takav skup nije prijavio policiji niti se moglo očekivati da će doći do incidenta. Jedan od organizatora rekao je da se takve manifestacije godinama održavaju u ovom gradu i da nikada nisu procjenjivali da bi zbog toga bilo potrebno obavijestiti policiju."

"Kad su organizatori dogovarali dolazak skupine iz Novog Sada u Split, nitko nije računao da bi moglo doći do nečeg takvog. Mislim da je dobro što takve manifestacije dosad nisu privlačile nepoželjnu pozornost - to je normalno. Znam da folklorni ansambli i glumci gostuju po različitim državama i to se, bez obzira na sve tenzije među državama i narodima, redovito događa", kazao je.

Zabrana prosvjeda?

U petak se u Zagrebu otvaraju Dani srpske kulture pa je pitanje hoće li tamo doći policija, a Božinović je kazao: "Znamo za sve te i za veliku većinu sličnih manifestacija i događanja, i sigurno je da će policija, u skladu s tim, procijeniti situaciju za svaki pojedini događaj koji se organizira. Da je policija imala informaciju da će se taj program održati, možda bi, i vjerujem da bi, osigurala barem minimalnu prisutnost, čisto iz preventivnih razloga, kao što to i inače čini svakodnevno."

Upitan o mogućoj zabrani Torcidina prosvjeda, Božinović je odgovorio: ""Nismo razgovarali u tim kategorijama. Kazao sam da nam je u društvu važan dijalog. Ono što je bitno jest da nema nasilja, kršenja javnog reda i mira. Policija je tu da osigura primjenjivanje zakona. Nismo stvarali demokratsku državu da bismo se ponašali kao one koje nemaju te vrijednosti u svojim temeljima."