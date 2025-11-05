Je li Amerika dobila novu političku zvijezdu? "Na ovim se izborima kao balon od sapunice raspršila jedna teorija"

Demokratski kandidati u izbornim utrkama u utorak za guvernere Virginije i New Jerseya odnijeli su uvjerljive pobjede nad republikanskim protukandidatima. No fokus je bio na New Yorku gdje je Zohran Mamdani pobijedio u utrci za gradonačelnika.

Mamdani, koji se identificira kao demokratski socijalist, bit će prvi muslimanski gradonačelnik grada i najmlađa osoba na toj poziciji od 19. stoljeća.

Pobjede daju stranci lijevog centra prijeko potreban zamah uoči međuizbora za američki Kongres sljedeće godine, gdje se nadaju da će od republikanaca preuzeti barem jedan dom.

Ivica Puljić, dopisnik iz SAD-a komentirao je izbore. Na pitanje je li novi gradonačelnik New Yorka nova politička zvijezda, kaže: "Vjerojatno je, ali za sada samo u New Yorku. Mamdani sebe naziva demokratskim socijalistom, što bi se prevedeno na europski neki politički riječnik moglo nazvati lijevim centristom.

Trump ga vrijeđa, naziva ga komunističkim glupanom, koji će uništiti New York.

Međutim, od svih glasova koje je dobio, Mamdani ima 78 posto glasova onih koji su mlađi od 30 godina.

Znači li to da je on budućnost? On ima potporu lijevog krila demokratske stranke, nije imao potporu tradicionalnih demokrata, barem ne do sada.

Ovo je njegov životopis. Rođen je u Ugandi, indijskog je podrijetla, od šeste godine je u New Yorku, otac mu je profesor na Sveučilištu Colombia. Otac mu je musliman, a majka je hinduistica.

Inače, ima boravište u Queensu u Astoriji, gdje živi, gdje živi i veliki broj Hrvata.

Trump je ranije rekao da će ukinuti 18 milijardi dolara iz federalnog proračuna za New York ako on pobijedi.

Ne znam ima li on te ovlasti, ali Trump ne krije da želi veće ovlasti nego što mu pripadaju.

Donald Trump jako je nepopularan sa samo 37% potpore američkih glasača.

Ljudima je jednostavno dosadilo to što ima agresivnu politiku, vrijeđa, one koji ga ne podržavaju naziva teroristima, neinteligentnim ljudskim šljamom i tako dalje i tako dalje.

Inače gospodarstvo ne cvijeta, cijene su u dućanima visoke, inflacija je u porastu, ljudi se masovno otpuštaju, unutar federalne vlade čiji je rad u prekidu uz mogućnost da će cijene zdravstvene zaštite otići nebu pod oblake.

Vrlo okrutan odnos prema migrantima također ima utjecaja na izborne rezultate. Uz to, mnogo Amerikanaca Trumpa vidi kao autokratu koji uništava demokraciju.

Dakle, Mamdani, možda ima priliku. Vidjet ćemo", kaže Puljak.

U nizu saveznih država birali su se guverneri. Evo što govore rezultati.

"Demokrati nisu samo pobjedili u New Yorku, nego i utrkama u Virginiji, New Jerseyu, Pennsylvaniji, Kaliforniji. To se zapravo i predviđalo jer to su dominantno demokratske savezne države ili područja.

Ali razlika u pobijedi, uključujući dvoznamenkaste pobijede za guvernere Virginije i New Yerseya su bile veće od očekivanoga i to je bilo iznenađenje. Demokratska stranka se vratila, kažu čelnici te stranke, no to ćemo naravno vidjeti uz konstataciju da među demokratima traje pravi stranački i građanski rat između progresivaca i tradicionalnih umjerenih članova.

Naime, za demokratsku stranku je sada vodeće pitanje kome prepustiti stranačko liderstvo, umjerenima ili progresivnima.

Progresivci u New Yorku i Kaliforniji potaknuli su svoju bazu da izaberu Mambdanija i preoblikovali su kalifornijsku kongresnu kartu.

Centristički i establišmentski demokrati osvarili su jasne pobjede u Virginiji i New Jerseyu i u Pennsylvaniji.

Progresivna zastupnica Alexandria Ocasio-Cortez, senator Mario Sanders i senatorica Elizabeth Warren bili su aktivni sudionici kampanje.

Kandidati su imali potporu vodećih demokrata, uključujući bivšeg predsjednika Baracka Obama.

Treba isto kazati da su jučerašnji izbori održani uglavnom u tradicionalno-demokratskim sredinama.

Na ovim se izborima kao balon od sapunice raspršila teorija da su demokratski glasači u potpunoj depresiji, da ih je Trump umrtvio, da ne postoje, dokazali su da baš nije tako i svi znakovi upućuju zapravo da demokrati imaju izgleda osvojiti većinu u zastupničkom domu na izborima iduće godine, a to bi bio rezultat koji predsjednik Trump očajnički želi zaustaviti".