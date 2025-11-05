Ovo je Trumpova prva reakcija na noć debakla i pobjedu njegove najveće noćne more

Socijalist Zohran Mamdani pobijedio je na izborima za gradonačelnika New Yorka u utorak i to nakon što ga je američki predsjednik Donald Trump označio svojom glavnom metom, napadavši ga žestoko prije izbora.

Osim toga, republikanci su pretrpjeli poraz diljem države na prvim važnim izborima održanima tijekom drugog mandata predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Donald Trump - 2 Foto: AFP

New Jersey, savezna država susjedna New Yorku, izabrala je za guvernerku demokratkinju Mikie Sherrill umjesto republikanskog biznismena Jacka Ciattarellija. Država se dugo smatrala demokratskim uporištem, a onda je na posljednjim predsjedničkim izborima Donald Trump značajno smanjio razliku.

Južnije na istočnoj obali, Virginia je izabrala svoju prvu čelnicu, demokratkinju Abigail Spanberger, pobijedivši republikanku Winsome Earle-Sears.

Konačno, u Kaliforniji je odobren zakon kojim se preoblikuje izborna karta te savezne države u korist demokrata, koji žele nadoknaditi ono što su republikanci učinili u Teksasu pod pritiskom Donalda Trumpa.

Sve ovo zadalo je veliki udarac Donaldu Trumpu koji je u svom prvom govoru nakon izbora gotovo - pa ignorirao izbornu noć.

Komentar Trumpa na izbore

Donald Trump u Bijeloj je kući rekao kako su izbori bili "vrlo demokratski" i da "nisu bili dobri za republikance".

"Ali imali smo zanimljivu večer i mnogo smo naučili", dodao je.

Predsjednik se pritom odlučio uglavnom usredotočiti na pitanje blokade vlade, gotovo u potpunosti zanemarivši da su republikanci potučeni, što je jasna poruka politici Donalda Trumpa.

Njegov komentar je zapravo ignoriranje onoga što se dogodilo u SAD-u.

Što se tiče blokade američke savezne uprave, ona je trenutno najduža u povijesti SAD-a.

Ušla je u srijedu u svoj 36. dan, budući da Kongres i dalje nema odobren savezni proračun.

Koliko će dugo ovaj prekid rada savezne uprave trajati ovisi o tome mogu li dvije strane postići dogovor.

Donald Trump - 1 (Foto: AFP)

Očekuje se da će Senat u srijedu održati nove krugove glasovanja, dok sastajanje Zastupničkog, drugog doma Kongresa, nije planirano za ovaj tjedan, iako bi se mogao sastati s obzirom na okolnosti.

Zbog blokade savezne su vlasti bez sredstava za svakodnevni rad i plaće.Savezna potrošnja je praktički prekinuta, što je ugrozilo rad mnogih agencija i ureda. Izuzete su samo one agencije koje se smatraju neophodnima. To postaje sve uočljivije u svakodnevnom životu SAD-a.

Mnogi savezni službenici nisu primili plaće od listopada. U nekim su zračnim lukama dugi redovi jer se check-in ne odvija uobičajeno. Zbog manjka kontrolora leta koji su potražili druge poslove svakodnevno se otkazuju brojni letovi. Oni koji ovise o pomoći u hrani trenutačno na nju moraju čekati dulje. Institucije koje se ne smatraju ključnima morale su se zatvoriti ili poslati svoje zaposlenike na prisilni dopust.

Američki Kongres trebao se dogovoriti o novom saveznom proračunu do kraja rujna, međutim nacrt prijelaznog proračuna koji je predložila Trumpova Republikanska stranka nije dobio potrebnu većinu. Prijedlog demokrata prethodno je odbijen.

Trump o blokadi

Govoreći o dugotrajnoj blokadi američke vlade, ponovno je optužio demokrate da su odgovorni za njezino produljivanje.

"Srušit će zemlju ako budu morali", izjavio je Trump, dodajući kako blokada pogađa socijalne naknade za hranu, zračni promet i burzu.

"Vrijeme je da republikanci učine ono što moraju — da ukinu filibuster. To je jedini način da se to riješi", poručio je.

Flibuster je parlamentarni postupak u kojem jedan ili više članova zakonodavnog tijela odugovlače raspravu o predloženom zakonu kako bi odgodili ili potpuno spriječili odluku.

Donald Trump - 4 Foto: AFP

U Senatu Sjedinjenih Država postoji tradicija neograničene rasprave, koja omogućuje korištenje filibustera — taktike kojom se može odgoditi ili blokirati glasovanje o zakonu tako što se sprječava završetak rasprave.

Jednostavnije rečeno, senator može stati za govornicu i govoriti koliko god dugo želi, sve dok ne siđe. Dok god traje govor, glasovanje o prijedlogu zakona nije moguće.

Donald Trump tvrdi da bi njegovo ukidanje republikancima omogućilo da "provedu sve politike zdravog razuma", te dodaje da bi demokrati učinili isto "čim bi im se ukazala prilika", javlja Sky News.