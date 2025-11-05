Tko je mladi musliman koji je postao novi gradonačelnik New Yorka?

Demokratski socijalist Zohran Mamdani novi je gradonačelnik New Yorka. Pobjeda 34-godišnjeg političara nad dotadašnjim favoritom Andrewom Cuomom, bivšim guvernerom koji se pokušao vratiti u politiku nakon skandala sa seksualnim uznemiravanjem, iznenadila je američku naciju.

Njegova pobjeda označava povijesni trenutak: Mamdani će biti prvi muslimanski i prvi njuroški gradonačelnik južnoazijskog podrijetla, ali i najmlađi te ideološki najliberalniji čelnik tog grada u posljednjim desetljećima.

Od rep scene do političkog vrha

Mamdani je do prije nekoliko godina bio gotovo nepoznat široj javnosti. U politiku je ušao 2020. godine, kada je izabran u Državnu skupštinu New Yorka, predstavljajući okrug u Queensu. Time je postao prvi muškarac južnoazijskog podrijetla, prvi Ugandac i treći musliman u povijesti tog zakonodavnog tijela.

No, prije politike bio je dio njujorške rep scene. Nastupao je pod umjetničkim imenom Young Cardamom, kasnije Mr. Cardamom. Njegova pjesma "#1 Spice", snimljena s umjetnikom HAB-om, pojavila se u Disneyjevom filmu "Queen of Katwe" (2016.), koji je režirala njegova majka, proslavljena redateljica Mira Nair. Druga pjesma, "Nani" posveta njegovoj baki objavljena je 2019. godine.

Kampanja koja je osvojila radničku klasu

Mamdani je ušao u utrku za gradonačelnika u listopadu prošle godine s jasnom porukom: borba protiv rastućih troškova života. Njegova kampanja, koja je kombinirala autentičan populizam i vješt rad na društvenim mrežama, privukla je mase.

Na Instagramu ga prati gotovo 5 milijuna ljudi, a na TikToku 1,6 milijuna. U videozapisima koje su producirali mladi aktivisti prikazivao je New York kakav, kako kaže, pripada svima, a ne samo bogatima.

U svom programu obećao je besplatne autobuse, vrtiće i više stanova, uz povećanje minimalne plaće financirano većim porezima za bogate. Također je rekao da planira zapošljavanje tisuće novih učitelja, ponovno pregovaranje o gradskim ugovorima i zamrzavanje najamnina za više od milijun reguliranih stanova.

Uspjehu mladog socijalista pomogle su i kontroverze njegovih protivnika. Cuomo je pokušavao politički uskrsnuti nakon što je 2021. podnio ostavku zbog optužbi za seksualno uznemiravanje.

Kada je aktualni gradonačelnik Eric Adams u rujnu odustao od utrke za reizbor, Mamdani je dobio dodatni zamah. Adams, bivši policajac i demokrat, suočio se s optužbama za korupciju i ilegalno financiranje kampanje. Iako su te optužne kasnije odbačene to je dodatno oslabilo povjerenje birača.

"Adams je iznevjerio radničku klasu New Yorka, podigao im je stanarine, smanjio ulaganja u škole i knjižnice, i usporio gradski prijevoz", rekao je Mamdani tijekom kampanje.

Mamdani je postao novo lice američke ljevice. Uz podršku Bernieja Sandersa i Alexandrije Ocasio-Cortez, osvojio je srca progresivnih birača u New Yorku, ali i širom zemlje. Njegov ekonomski populizam, karizma i energija privukli su mlađe glasače, dok su tradicionalni demokrati u Washingtonu pokušavali ublažiti njegov imidž radikalnog socijalista, piše Sky News.

Bio je otvoreni kritičar izraelske vojne kampanje u Gazi, nazvavši je genocidom, te je javno pozvao na priznanje Palestine kao države s jednakim pravima. Takvi stavovi izazvali su žestoke reakcije i unutar Demokratske stranke.

Predsjednik Donald Trump nije propustio priliku da napadne Mamdanija, nazvavši ga komunistom koji ne zna ništa i čovjekom koji vjerojatno nikad nije radio ni dana u životu. Uoči izbora, Trump je čak pozvao republikanskog kandidata Curtisa Sliwu da odustane u korist Cuoma, kojeg je otvoreno podržao.

Mamdani mu nije ostao dužan. "Ako itko može pokazati naciji koju je Donald Trump izdao kako ga poraziti, to je grad koji ga je iznjedrio", poručio je u pobjedničkom govoru, uz ovacije svojih pristaša.

Trump je ubrzo odgovorio na Truth Socialu: "I tako počinje!"