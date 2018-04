Srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić izjavio je u nedelju kako može jamčiti da će diplomatskim aktivnostima smanjiti broj zemalja koje su priznale Kosovo, ali istodobno nije isključio ni mogućnost da Priština dobije stolicu u Ujedinjenim narodima uz uvjet da to bude dio dogovora s Beogradom.

Ivica Dačić je u intervjuu za beogradsku Politiku rekao kako je prvi počeo raditi na tome da zemlje koje su već priznale neovisnost Kosova povuku priznanje, te da je formirao tim suradnika čiji će to biti jedini posao, a i sam zbog toga često putuje u Aziju i Afriku.

"Pošto to njih strašno nervira, ovde sam formirao tim ljudi koji se bave isključivo tim pitanjem. Za mene je to prioritet naše političke aktivnosti", rekao je Dačić i najavio kako bi za pola godine broj država koje su priznale Kosovo mogao pasti ispod 100, a možda i na manje.

"Možda će za pola godine, na primjer, biti ispod 100. A šta će biti kad padne ispod 96 zemalja?" rekao je Dačić, a na pitanje koliko su realne šanse da se to dogodi uzvratio: "Ja vam to jamčim".

Komentirajući zahtjeve i pritiske zapadnih zemalja i EU da Beograd i Priština čim prije riješe svoje odnose i o tome postignu pravno obvezujući sporazum, Dačić je ustvrdio kako nije riječ o "utrci s vremenom", naglasivši da su tekući pregovori pod pokroviteljstvom EU u Bruxellesu "tehnički", te da dosad još nije bilo riječi o trajnom rješenju.

"Postoji samo naznaka o pravno obvezujućem sporazumu, čiji je autor (donedavni povjerenik za proširenje i susjedsku politiku EU-a Stefan) Fuele koji je tada pokušao zadovoljiti i zemlje koje su priznale tzv. Kosovo i one koje nisu. On tada nije mogao da kaže što je to, niti ga je itko pitao", rekao je Dačić.

Srbijanski šef diplomacije ocijenio je da je za Beograd "veoma važno" da u procesu očekivanog formiranja Zajednice srpskih općina na Kosovu ima stabilne odnose s Rusijom i Kinom, ali i vodećim zemljama Zapada.



"Treba držati čvrste odnose sa zemljama koje nisu priznale tzv. Kosovo, posvetiti se tome i truditi se da s Njemačkom, Francuskom i SAD dođe do određene razine međusobnog razumijevanja kako bi se taj problem mogao trajno riješiti", napomenuo je Dačić, ustvrdivši i da nitko u EU "ne opravdava" to što Priština izbjegava formirati ZSO, kao jednu od svojih obveza po briselskom sporazumu iz travnja 2013.

Na pitanje hoće li Kosovo dobiti stolicu u Ujedinjenim narodima, on je rekao kako bi to značilo da bi Srbija sad trebala Rusiji i Kini reći da se tome ne protive.

"Možete li da zamislite da ja to uradim? Da kažem Lavrovu i kineskom kolegi da sam se ovo do sada šalio?" dodao je Dačić.

Srbijanski šef diplomacije na pitanje bi li rezultat kompromisa Beograda i Prištine mogao biti da Kosovo ipak dobije stolicu u UN nije isključio tu mogućnost.

"Može, ako mi to prihvatimo i to bude dio dogovora. Nikako drugačije", rekao je Dačić u intervjuu za nedjeljno izdanje beogradskog lista Politika. (Hina)