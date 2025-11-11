Ronilac preživio napad morskog psa: "Imao sam manje od minute. Samo sam tražio svjetlo"

Meksički morski biolog Mauricio Hoyos, poznat po dugogodišnjem proučavanju morskih pasa, preživio je napad galapagoške psine tijekom istraživačkog ronjenja kod otoka Cocos u Kostariki. Ženka duga više od tri metra zgrabila ga je za glavu, a on je, čudom, ostao živ.

"Kad je zatvorilo čeljust, osjetio sam pritisak ugriza, a onda ju je nakon sekunde otvorilo i pustilo me", ispričao je Hoyos oko mjesec dana nakon incidenta.

Čak su ga i turisti upozorili na prisutnost morskih pasa u tom području. No, biolog s 30-godišnjim iskustvom kapetanu broda rekao je da će tamo biti najviše pet minuta. Dok se spuštao na dubinu od 40 metara, životinja ga je iznenada napala.

"Divovska ženka, dugačka između 3 i 3,5 metra, proplivala je prema dnu, a ja sam se pozicionirao da je označim pri dnu leđne peraje. Za razliku od drugih morskih pasa koji bježe nakon što ih označim, ona se okrenula i pogledala me. Vidio sam kako me njezino malo oko promatra dok se mirno približavala", prisjetio se.

Sekundu kasnije, napala ga je iznenađujućom brzinom.

"Spustio sam glavu i osjetio kako joj se donja čeljust zabija u obraz, a gornja u glavu. Bio sam tamo, unutar njezine čeljusti, možda sekundu. Onda me jednostavno pustila."

Borba za život

Galapagoški morski pas sa svojih 29 nazubljenih zuba ne samo da je Hoyosu nanio duboke rane na licu i glavi, već je i prekinuo dovod kisika u njegovom ronilačkom aparatu.

"Kad sam shvatio da iz crijeva ne izlazi zrak, zgrabio sam drugo, ono koje koristimo za pomoć drugom roniocu, ali nije radilo. Morao sam se sjetiti svog treninga i početi ga regulirati usnama", dodao je ronilac.

Krvaveći i gotovo bez kisika, Hoyos je izračunao da ima manje od minute da stigne do površine.

"Budući da nisam mogao ništa vidjeti, tražio sam svjetlo za koje sam znao da je površina. Počeo sam plivati prema gore, vrlo koordinirano, jer sam želio izbjeći nepravilne pokrete koji bi privukli morskog psa", ispričao je.

Kad je izronio, posada ga je izvukla na brod i odmah obavijestila čuvare parka.

"U tom trenutku nisam osjećao bol, vjerojatno zbog adrenalina. Najviše me je zabolio udarac – bilo je kao da me udario automobil. Zapravo, završio sam s ogromnom modricom po cijeloj čeljusti; mislio sam da je slomljena", dodao je.

Hoyos je hitno prebačen u bolnicu, gdje mu je izvedena kirurška obrada rana. Liječnici su bili zapanjeni brzinom njegova oporavka. Napad se dogodio 27. rujna - već dva dana kasnije razmatrali su rekonstrukciju lica.

Danas, s vidljivim ožiljkom na obrazu, Hoyos ne pokazuje strah, nego zahvalnost.

"Ovo je dokaz da mi je životinja poštedjela život. Ne mogu to drugačije reći. Zahvaljujući njoj mogu i dalje govoriti dobro o morskim psima i boriti se za njihovo očuvanje", rekao je.

Planira se vratiti u vodu već 14. studenoga, a u siječnju će ponovno roniti upravo na mjestu napada. Za njega, napad nije bio čin zloće, već obrambena reakcija životinje.

"To je bilo kao ugriz psa – nije me htjela ubiti, samo upozoriti. Jeste li ikada vidjeli kako psi, kada im se drugi pas previše približi, brzo ugrizu? To ga ne boli, ali smiruje drugog psa. Mnogi ljudi misle da bi oceani bili bolji bez morskih pasa, ali to zapravo govore jer ne razumiju ključnu ulogu koju morski psi igraju u održavanju njihove osjetljive ravnoteže", rekao je.