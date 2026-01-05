Opasne igračke preplavile EU: Vrijednost im je milijarde eura, a većina dolazi iz jedne države

Nova uredba koju je krajem prošle godine donio Europski parlament zabranjuje da igračke koje se uvoze u Europsku uniju sadrže endokrine disruptore, tvari koje mogu uzrokovati preosjetljivost kože, kao i PFAS-ove, takozvane vječne kemikalije, koje se teško razgrađuju i nakupljaju u okolišu i ljudskom organizamu.

Osim toga, uvedene su i tzv. digitalne putovnice za sve igračke, kako bi se ubrzale carinske kontrole i olakšao pristup informacijama te sigurnosnim upozorenjima kroz cijeli lanac opskrbe.

Osim zdravlja djece, razlog za pooštravanje regulative je i ekonomske prirode. Vrijednost igračaka uvezenih u Europsku uniju u 2023. godini iznosila je 6,5 milijardi eura, pri čemu je oko 80 posto uvoza dolazilo iz Kine. Istodobno, igračke su drugi najčešće prijavljeni proizvod u EU-ovu sustavu brzog uzbunjivanja za opasne proizvode široke potrošnje (Safety Gate), što dodatno naglašava potrebu za strožim nadzorom, piše Novi list.

U prilog novoj uredbi ide i izvješće Europola koji je uoči blagdana i sezone darivanja objavio izvješće o distribuciji i opasnostima krivotvorenih igračaka u EU-u "Varanje u svijetu igračaka". Kako je istaknuo u ovom dokumentu, s obzirom na to da se globalno tržište igračaka procjenjuje na do 300 milijardi eura godišnje, ono je druga industrija s najviše krivotvorina u svijetu. Kriminal vezan uz intelektualno vlasništvo, posebno krivotvorenje igračaka, generira goleme financijske gubitke za tvrtke iz tog sektora, narušava vjerodostojnost brendova te šteti gospodarskom razvoju i okolišu. Usto, krivotvorene igračke izlažu djecu i druge potrošače ozbiljnim zdravstvenim i sigurnosnim rizicima.

Kako navodi Europol, koji se bori protiv kiminala povezanog s krivotvorenim igračkama, zaplijenjene krivotvorene igračke uglavnom su u Europu stizale redovitim brodskim rutama. Mnoge od njih ukazivale su na različite opasnosti i rizike, od gušenja, davljenja, utapanja, posjekotina, opeklina ili izlaganja kemijskim tvarima. Neke predstavljaju rizik od gutanja, dok druge mogu oštetiti dječji sluh ili vid, ističe europska policijska agencija.

Loša kvaliteta izrade i korištenje jeftinih toksičnih materijala mogu uzrokovati teške pa čak i po život opasne ozljede djece koja se igraju takvim igračkama, ističe Europol. To je posebno zabrinjavajuće kod krivotvorenih igračaka namijenjenih za stavljanje u usta, jer su dojenčad i mala djeca izravno izložena tim tvarima. Druge opasnosti dolaze od elektroničkih igračaka čija razina buke može premašiti zakonske granice decibela, uzrokujući nepovratni gubitak sluha. Mnoge igračke uključuju i elektroničke komponente ili druge zapaljive materijale, poput baterija, koje možda ne zadovoljavaju odgovarajuće propise.

Nova pravila trebala bi pridonijeti smanjenju broja nesigurnih proizvoda na europskom tržištu te povećati povjerenje potrošača, uz istodobno jasniji i predvidljiviji okvir za proizvođače i uvoznike igračaka. Naime, sektor igračaka bilježi najveći prosječni gubitak prodaje zbog krivotvorina u Europskoj uniji. Procjenjuje se da 8,7 posto ukupne prodaje nestaje zbog krivotvorene robe, što predstavlja oko milijardu eura izgubljene prodaje i 3.600 manje zaposlenih u industriji. Osim toga, utaja poreza povezana s ovim kriminalnim područjem značajno utječe na gospodarstvo EU-a.