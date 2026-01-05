Putinov trbuhozborac: "Mogu zamisliti otmicu kancelara Merza"

Bivši ruski predsjednik i zamjenik Vladimira Putina u Vijeću sigurnosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev izjavio je da nakon nedavnih događaja u Venezueli može zamisliti sličnu operaciju uhićenja čelnika i drugih zemalja, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza.

Merza je Medvedev u svojem komentaru nazvao neonacistom i poručio da mu ne bi bilo žao ako bi Merz bio otet, piše ruska državna novinska agencija TASS. "Otmica istog tog neonacista Merza može postati izvrstan zaplet u ovoj karnevalskoj seriji. Ovdje već malo što može iznenaditi. Udio realističnosti postoji i u takvom scenariju. Njega se upravo ima za što progoniti, čak i u Njemačkoj. Zato mi ga neće biti žao. Tim više što građani pate ni za što", rekao je Medvedev.

Također je rekao da tvrdnje Trumpove administracije da je venezuelski predsjednik Nicolas Maduro, koji je uhićen u američkoj vojnoj operaciji tijekom vikenda i odveden u New York, nelegitiman – nisu izdržale provjeru.

Medvedev se zatim okrenuo ukrajinskom predsjedniku Volodimoru Zelenskom, rekao je da mu je mandat odavno istekao. Moskva tvrdi je Zelenski nelegitiman vođa jer izbori nisu održani. Zelenski, međutim, ostaje na dužnosti prema ukrajinskom ustavu, koji dopušta produljenje predsjedničkih mandata tijekom ratnog vremena.