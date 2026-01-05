Tragedija u susjedstvu: Na ženu palo stablo, nije joj bilo spasa

Žena u četrdesetim godinama preminula je nakon što je u ponedjeljak ujutro na nju palo stablo bora visoko više od 10 metara.

Tragedija se dogodila na području sarajevskog naselja Grbavica, a žena je hitno prevezena na Kliniku hitne medicine, gdje je i preminula zbog teških ozljeda glave.

"Bila je živa po dolasku naše ekipe, koja je zaista brzo došla na mjesto nesreće. Prevezena je do bolnice, gdje je nastavljena reanimacija, međutim, sa smrtnim ishodom", kazali su iz Hitne pomoći za Klix.

Snijeg koji je diljem Bosne i Hercegovine napadao u posljednja 24 sata izazvao je goleme probleme. Najgora je situacija u prometu, u kojem je zabilježen velik broj prometnih nesreća i obustava javnog prijevoza.