VIDEO More uništava kuće na jadranskom biseru: "Kakva katastrofa!"

"Kakva katastrofa na Adi Bojani. More odnosi kuće. Država ne čini ništa da trajnije zaštiti ovaj biser crnogorske obale", stoji u objavi na jednom profilu na X-u.
Ada Bojana, na granici Crne Gore i Albanije, s jedne je strane omeđena rijekom Bojanom, a s druge Jadranskim morem. Plaža od gotovo tri kilometra turistički je raj, koji se iz godine u godinu smanjuje.
Erozija od mora, brane na rijekama i podivljala gradnja stvorili su idealne uvjete za nestanak turističkog bisera.
