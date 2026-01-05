VIDEO More uništava kuće na jadranskom biseru: "Kakva katastrofa!"

Jaki valovi i olujno more ovih dana nanose veliku štetu Adi Bojani na crnogorskom primorju, gdje su neke kuće ozbiljno ugrožene, a neke već i oštećene kako se vidi na snimkama s društvenih mreža.

"Kakva katastrofa na Adi Bojani. More odnosi kuće. Država ne čini ništa da trajnije zaštiti ovaj biser crnogorske obale", stoji u objavi na jednom profilu na X-u.

Ada Bojana, na granici Crne Gore i Albanije, s jedne je strane omeđena rijekom Bojanom, a s druge Jadranskim morem. Plaža od gotovo tri kilometra turistički je raj, koji se iz godine u godinu smanjuje.

Erozija od mora, brane na rijekama i podivljala gradnja stvorili su idealne uvjete za nestanak turističkog bisera.

Kakva katastrofa na Adi Bojani.

More odnosi kućice

Država ništa ne radi da trajnije zaštiti taj biser crnogoske obale. 👇 pic.twitter.com/5cGNlyXBbP — Ðetić (@KonteZanovic) January 4, 2026

Objava je izazvala brojne reakcije javnosti i skrenula dodatnu pozornost na problem erozije i neadekvatnih zaštitnih mjera.

Iako stručnjaci godinama upozoravaju na potrebu sustavnog pristupa i trajnih rješenja za zaštitu Ade Bojane, konkretni potezi nadležnih institucija još uvijek izostaju, piše Nova.rs.