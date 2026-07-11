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Iranski vođa oglasio se iz skrovišta: "Obećavamo osvetiti krv vođe i mučenika"
PišeHina, 11. srpnja 2026. @ 16:04
Prosvjednica drži portret Modžtabe Hameneia
Foto: AP Photo/Vahid Salemi/via Guliver
Modžtaba Hamenei je objavio poruku povodom pogrebnih ceremonija za svog oca, ajatolaha Alija Hameneija.
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Iranski vrhovni vođa ajatolah
Modžtaba Hamenei izjavio je u subotu da je osveta za njegovog ubijenog oca i prethodnika "zahtjev nacije" i da se svakako mora dogoditi, prema pisanoj poruci objavljenoj na njegovom Telegram računu.
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Hamenei je objavio poruku povodom
pogrebnih ceremonija za svog oca, ajatolaha Alija Hameneija, koje su održane mjesecima nakon što je ubijen u američko-izraelskim zračnim napadima 28. veljače.
"Obećavamo osvetiti krv mučeničkog vođe i svih mučenika ova dva rata zločinačkih i osramoćenih ubojica", rekao je Hamenei u poruci.
Ajatolah
Ali Hamenei pokopan je u najvažnijem svetištu u zemlji u Mašhadu, prenijela je u ranim jutarnjim satima u petak iranska televizija.
Hameneijev sin i nasljednik Modžtaba Hamenei i dalje je skriven od očiju javnosti nakon što je
unakažen u napadu 28. veljače u kojemu je poginuo njegov otac.
Boravište Modžtabe Hameneija, koji je proglašen vrhovnim vođom početkom ožujka, tjedan dana nakon očeve smrti, i dalje je zagonetka za Irance.
Iako
objavljuje pisana priopćenja, nijedna njegova fotografija, video-snimka ili zvučni zapis nisu pušteni u javnost.
Visoki izvori u Teheranu rekli su da se oporavlja, no da još nije dovoljno dobro kako bi se pojavljivao u javnosti.
Državne sigurnosne službe također nastoje ograničiti njegovo izlaganje u slučaju novih američkih napada.