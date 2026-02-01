Obrat u Iranu: Prosvjednik kojeg su osudili na smrt vješanjem izlazi na slobodu

Iranski prosvjednik Erfan Soltani koji je uhićen tijekom vala protuvladinih prosvjeda i osuđen na smrt, postao je jedno od prepoznatljivih lica iranskih prosvjeda. Kako je danas potvrdio njegov odvjetnik, 26-godišnjak je pušten uz jamčevinu.

Soltani je uhićen 8. siječnja. Njegova prestravljena obitelj navodno je čekala danima kako bi saznala njegovu sudbinu, samo da bi čula da je optužen za moharebeh - "vođenje rata protiv Boga", prekršaj kažnjiv smrću prema iranskom zakonu.

Nakon izricanja presude članovima obitelji navodno je dopušteno da ga posjete na samo deset minuta. Rečeno im je da će se kazna izvršiti 14. siječnja.

No, njegov odvjetnik Amir Mousakhani rekao da je Erfan "pušten jučer (u subotu) i da je primio sve svoje stvari, uključujući i mobitel".

Za njegovo puštanje na slobodu plaćena je jamčevina od dvije milijarde tomana, odnosno oko 13,5 tisuća eura, prenosi Mirror.

Iransko pravosuđe priopćilo je u siječnju da je Soltani bio pritvoren u pritvorskom centru u Karaju izvan Teherana zbog nacionalne sigurnosti. Američki State Department objavio je da je osuđen na smrt. Međutim, iranski pravosudni sustav to je porekao, rekavši da optužbe protiv njega ne povlače smrtnu kaznu i da je njegov slučaj još uvijek pod istragom.

Theran je rekao da je tijekom prosvjeda, koji su započeli 28. prosinca kao mirne demonstracije, poginulo više od 3000 ljudi. Američka novinska agencija za ljudska prava (HRANA) izjavila je da je potvrdila 6713 smrtnih slučajeva, uglavnom prosvjednika.