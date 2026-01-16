Obavijesti Foto Video Pretražite
Prosvjedi u Iranu

Marta je brutalno pretučena zavezanih očiju, drugi su ubijeni u uličnom masakru: "Pomozite nam, moja zemlja se pretvorila u more krvi"

Piše D. J. B., 17. siječnja 2026. @ 13:10 komentari
Ubijeni u prosvjedima u Iranu
Ubijeni u prosvjedima u Iranu Foto: DNEVNIK.hr
Posljednji prosvjedi građana Irana jedni su od najmasovnijih, ali i jedni od onih na koje je odgovor režima vladajuće Islamske Republike bio najbrutalniji. U pokušaju nasilnog gušenja svenarodnih prosvjeda već je smrtno stradalo više od 3000 ljudi, a uhićeno je 10.000 prosvjednika.
