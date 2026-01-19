Ubijena trudnica, 16-godišnjak zlostavljan palicom, muškarac umro od batina: "Bio je izudaran do neprepoznatljivosti"

Šesnaestogodišnjak je bio među prosvjednicima koje su u pritvoru seksualno zlostavljali pripadnici snaga sigurnosti u Iranu.
"Tijekom transfera tukli su ih palicama te ih pritiskali kroz odjeću na analno područje", rekao je Rebin Rahmani iz Kurdistanske mreže za ljudska prava, koja je bila u kontaktu s obitelji uhićenih.
Dvije osobe, od kojih je jedna dijete, pritvorene su u gradu Kermanshahu u zapadnom Iranu jer su sudjelovale u prosvjedima protiv režima. Zbog trenutačnog prekida komunikacije u Iranu ni skupina za ljudska prava ni Guardian nisu uspjeli dobiti daljnje informacije o trenutačnim uvjetima pojedinaca.
Grupe za ljudska prava izrazile su bojazan kako će režim postupati s više od 20 tisuća uhićenih od početka prosvjeda krajem prosinca. Prema američkoj novinskoj agenciji Human Rights Activists, od tada je ubijeno 3766 ljudi, a još 8949 drugih prijavljenih smrtnih slučajeva je pod istragom.
Kurdska skupina za ljudska prava Hengaw sa sjedištem u Norveškoj izjavila je da je Sholeh Sotoudeh, trudnica iz Langarudara, ubijena nakon što su snage otvorile vatru na prosvjednike na sjeverozapadu Irana 10. siječnja.
Prosvjednik, 40-godišnji Soran Feyzizadeh, umro je od posljedica mučenja dok je bio u pritvoru, prema Hengawu. Navedeno je da je Feyzizadeh pritvoren tijekom prosvjeda 7. siječnja i da je njegova obitelj obaviještena o njegovoj smrti dva dana kasnije.
"Bio je izudaran do neprepoznatljivosti", rekao je Awyar Shekhi iz Hengawa i dodao da je obitelj morala platiti visoku svotu samo da bi preuzela njegovo tijelo od vlasti.
Rahmani je rekao da istražuju još dva izvješća o smrtima koje su se navodno dogodile u pritvoru sigurnosnih snaga. Jedna od njih je žena iz Kermanshaha, a druga muškarac iz grada Marivana. Nestanak interneta onemogućio je intervjuiranje prosvjednika unutar Irana.