VIDEO Zastrašujuće scene, prosvjedi u cijeloj državi, najmanje 45 mrtvih: "Ljudima je dosta. Postaju nasilniji"

Val prosvjeda izazvan ekonomskom krizom, koji su u dijelovima prerasli i u nasilne sukobe s policijom i sigurnosnim snagama, u Iranu bukti već 12. dan. U četvrtak navečer zemlja je u potpunosti ostala bez interneta.

Na snimkama iz različitih područja pripadnici sigurnosnih snaga pucaju iz oružja i ispaljuju suzavac na prosvjednike, od kojih pojedini uzvraćaju različitim predmetima, najčešće kamenjem. Dok jedni izvori govore o 34 žrtve, norveška nevladina organizacija Iran Human Rights (IHR) priopćila je da je od početka ubijeno najmanje 45 prosvjednika, uključujući osmero djece. Uhićeno je najmanje 2200 prosvjednika, a stotine su ranjene.

IHR je objavio da je srijeda bila najkrvaviji dan, s potvrđenih 13 žrtava: "Dokazi pokazuju da opseg obračuna postaje sve nasilniji i opsežniji svakim danom."

Mass protests flare in Dezful as #Iran 's crackdown meets relentless hunger for change. Security forces stretched thin after protests erupt in 100+ cities—people refuse to stay silent. Solidarity climbs worldwide. ✊🕊️ #Democracy #HumanRights #IranProtests pic.twitter.com/KRdCsB3vMo — ceanmedia (@ceanmedia) January 8, 2026

Prosvjedi su započeli 28. prosinca, kada su trgovci izašli na ulice glavnog grada Teherana kako bi izrazili svoj gnjev zbog još jednog naglog pada vrijednosti iranske valute, rijala, u odnosu na američki dolar na otvorenom tržištu, piše BBC.

Rijal je pao na rekordno nisku razinu u protekloj godini, a inflacija je porasla na 40 % jer sankcije zbog iranskog nuklearnog programa pritišću gospodarstvo, koje je također oslabljeno lošim upravljanjem vlade, kao i korupcijom. Prosječna cijena hrane porasla je za više od 70 % od prošle godine, a lijekova za oko 50 % u istom razdoblju.

فرار یگان ویژه سرکوب از دست بچه های آبادان چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴#مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر #کانونهای_شورشی pic.twitter.com/AqTcxeGjSm — #No2ShahNo2Mullahs (@tamarafardypor) January 7, 2026

Prosvjedima su se ubrzo priključili studenti, najčešće skandiraju protiv vrhovnog vođe zemlje, ajatolaha Alija Hamneija, a ponekad i u znak podrške Rezi Pahlaviju, prognanom sinu pokojnog bivšeg iranskog šaha.

Prema pisanju BBC-ja, iransko vodstvo poručilo je da je predsjednik Masoud Pezeshkian naredio da se "ne poduzimaju nikakve sigurnosne mjere" protiv mirnih prosvjednika.

"Oni koji nose vatreno oružje, noževe i mačete te koji napadaju policijske postaje i vojne lokacije su izgrednici, a mi moramo razlikovati prosvjednike od izgrednika", rekao je.

Vlada je, osim toga, najavila i hitnu mjeru - za 71 milijun građana pripremila je mjesečne naknade u iznosu od 7 dolara kako bi ublažila visoke troškove života.

Prosvjedi u Teheranu Foto: Afp

Šef pravosuđa Gholamhossein Mohseni Ejei rekao je policijskim zapovjednicima da će se "izgrednici" suočiti s brzim kaznenim progonom i kažnjavanjem kako bi poslužili kao odvraćajuće sredstvo.

Podsjetimo - Donald Trump je ranije ovog tjedna zaprijetio da će SAD intervenirati ako iranske snage sigurnosti budu ubijale mirne prosvjednike, rekavši: "Spremni smo."

"Ljudima je dosta svega. Nemaju nikakve izglede za budućnost. Svakodnevni život postaje mnogo teži. Ako bude više zamaha i ako izađe više ljudi, [prosvjedi] će biti ozbiljniji i, naravno, tada će vladin odgovor postati nasilniji", izjavila je dr. Sanam Vakil, direktorica programa za Bliski istok u Chatham Houseu.