Zagreb ima novu digitalnu uslugu: "Nakon milijuna papira, sve smo sveli na nekoliko klikova"

Prošli tjedan je počelo podnošenje zahtjeva za sufinanciranje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u gradskim dječjim vrtićima Grada Zagreba, privatnim i vjerskim vrtićima te za djelatnosti dadilja u Gradu Zagrebu. Roditelji/skrbnici zahtjeve za sufinanciranje po prvi put podnose online, i to do 26. ožujka do 16:00 sati, putem poveznice eupisi.zgvrtici.hr, objavili su iz Grada na službenim stranicama.



Nova digitalna usluga integrirana je s državnim i javnim registrima, čime se automatski dohvaćaju svi ključni podaci potrebni za podnošenje i obradu zahtjeva. Na taj način roditeljima se omogućuje brže, jednostavnije i sigurnije podnošenje zahtjeva, bez suvišne papirologije i odlazaka u računovodstvo vrtića, ističe se.



"Dosadašnji postupak podrazumijevao je puno papirologije - zahtjeve, obrasce i dokaznu dokumentaciju. Vrtići su ukupno zaprimali oko milijun i pol papira za oko 37.000 djece koja imaju pravo na gradsko sufinanciranje. Digitalizacijom smo taj proces sveli na nekoliko klikova, i značajno olakšali postupak i obiteljima i vrtićima", rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.



"Nakon što smo pokrenuli nove centralne stranice vrtića Grada Zagreba, vrtići.zagreb.hr,, digitalizacija podnošenja zahtjeva za sufinanciranje naš je sljedeći iskorak, a sve u cilju da usluge gradskih ustanova budu dostupne, učinkovite i prilagođene potrebama građana", dodao je gradonačelnik Tomašević, najavivši da se početkom sljedeće godine, uvođenjem riznice, planira i digitalizacija uplatnica koje vrtići izdaju roditeljima.



Iz Grada Zagreba podsjećaju da su gradski vrtići među najpristupačnijim u Hrvatskoj – trećina roditelja vrtić plaća do 20 eura, a još 20 posto ih plaća do 40 eura. Uz to, sufinanciranje privatnih i vjerskih vrtića i dadilja udvostručeno je u odnosu na 2021. godinu te danas iznosi oko 400 eura mjesečno po djetetu, čime Grad Zagreb značajno smanjuje financijsko opterećenje roditelja.



Osim online podnošenja zahtjeva, Grad Zagreb razvio je i jednostavne online kalkulatore, dostupne na novoj mrežnoj stranici vrtića Grada Zagreba, koji roditeljima omogućuju da unosom nekoliko osnovnih podataka brzo dobiju informaciju o cijeni vrtića.



"U posljednje četiri godine širimo obuhvat i povećavamo iznose gradskog sufinanciranja kako bismo osigurali da što veći broj djece ima pristup vrtićima. Naši su vrtići među najpristupačnijim u Hrvatskoj, a kontinuirano ulažemo u proširenje kapaciteta i podizanje standarda", poručila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Trenutno je u tijeku izgradnja četiri nova vrtića, u Borovju, Podbrežju, Remetincu i Stenjevcu.

Detaljne informacije o uvjetima i postupku podnošenja zahtjeva dostupne su na novoj mrežnoj stranici vrtića Grada Zagreba vrtici.zagreb.hr.