Budući ročnici uskoro će u vojarne: "Da bar bude kao u filmovima... da se dovedemo u red"

U ruke nekih budućih ročnika, već su stigli pozivi na liječnički pregled. S provjerama bi se trebalo krenuti idući tjedan, a pojedini jedva čekaju! Državu će obvezna vojna obuka stajati oko 20 milijuna eura na godinu, a plan je da će ročnici u vojarne s početkom ožujka.

Ubrzo nakon školskih praznika - Patrik će na provjeru i testiranje kod liječnika. Prođe li pregled, među prvima uskače u vojničke čizme.

"Dobio sam poziv, idem na liječnički i vidjet ćemo kako će proći", rekao je rekao je Patrik Blažić iz Šibenika.

Patrik Blažić, budući ročnik Foto: DNEVNIK.hr

Ni Fran ne misli odgađati vojnu obavezu. I ovaj zagrebački maturant, kao "Generacija 2007." već je upisan u evidenciju. Čeka na poštara.

"Neće biti neki preveliki šok, to očekujemo neko vrijeme, nije mi toliki bed to odradit, volio bih odradit iskreno", rekao je Fran Škeva i dodao "Da bar bude kao u filmovima, ali bit će malo više disciplina i malo da se dovedemo u red više nego što sam sad".

"Neće baš biti toliko lagano kao što sad govorim, ali proći će, nije dva mjeseca neko dugo vrijeme", poručio je.

Stigli pozivi prvim ročnicima - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Priznat će im se kao radni staž. Uz mjesečni džeparac od 1100 eura, imaju prednost pri zapošljavanju - neke su to od povlastica koje vojna obuka nudi. Znaju to stariji ročnici koji nisu tražili običan posao.

"Zato što mi je želja postati časnikom HV-a. Prvi dan je bio najteži, to je dan navike, bilo je tu puno stvari od odjeće, radne obuće itd, ali na kraju krajeva sve je to super i nešto novo. I nakon prisege kad su me vidjeli u odori svi s bili ponosni", ispričao je Nikola Ivanković, ročnik Hrvatske vojske.

Stigli prvi pozivi budućim ročnicima Foto: DNEVNIK.hr

Fran se uzda u instruktore - obuke i novog naoružanja u svojim rukama se ne boji.

"Danas ta vojska po tehnologiji kako je modernizirana i sve to, mislim da su dva mjeseca malo da naučimo nešto značajno da bude najgori slučaj rata", rekao je Škeva. "Ali neke osnove ćemo barem znati."

Miro Mikulić, Grude Foto: DNEVNIK.hr

Ima i onih koji red, rad, disciplinu, biraju - i to dragovoljno. Matej će to učiniti po završetku ekonomskog fakultet, kaže njegov otac.

"Jednostavno sam komentirao otići ćeš malo od kuće, pa ćeš vidjeti kako je samostačno živjeti po nekom drugom režimu kad imaš neku satnicu", rekao je Miro Mikulić iz Gruda.

"Njegovu odlkuku ću podržati. Ne daj Bože da zatreba fizički u rat, ali zatreba li, netko će morati ići", dodao je.

U prvom od naraštaja predviđeno je do 800 ročnika. Bit će smješteni u kninskoj, požeškoj i vojarni na Slunju.

Nakon ove runde - pozivi za odlazak liječniku slat će se svaki mjesec. Državu će sve stajati oko 23 milijuna eura na godinu.