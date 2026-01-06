Izrael upozorio: Iran planira napad na predsjednika, milijuni idu pobunjenicima

Izraelska obavještajna služba upozorila je da Iran planira organizirati napad na privremenog sirijskog predsjednika, dok daljnja izvješća tvrde da pristaše bivšeg predsjednika ulažu novac u planove za pobunu.

Izraelci su upozorili Ahmeda al-Sharaaa, dok se sirijski i izraelski dužnosnici pripremaju za nastavak pregovora o sigurnosnom sporazumu pod američkim posredovanjem u Parizu.

Izraelski obrambeni dužnosnici vjeruju da Teheran smatra da al-Sharaa slabi njegovu mrežu utjecaja u regiji. Međutim, sirijsko Ministarstvo unutarnjih poslova demantiralo je tijekom vikenda odvojene glasine o navodnom pokušaju atentata na al-Sharaau, nazivajući te tvrdnje "potpuno lažnima" i upozoravajući na krivotvorene dokumente koji se pripisuju službenim izvorima, piše euronews.

Al-Sharaa je preživio više pokušaja atentata otkako je svrgnuo dugogodišnjeg sirijskog diktatora Bashara al-Assada u munjevitoj ofenzivi njegovih snaga koja je dovela do sloma režima u Damasku.

Ahmed al-Sharaa, Donald Trump i Mohammed bin Salman Al Saud Foto: Afp

U studenom 2025. sirijske vlasti spriječile su dvije odvojene zavjere džihadističke skupine Islamske države, a američki izaslanik Tom Barrack također je upozorio na rizike za al-Sharaain život koji proizlaze iz njegovih sve bližih odnosa sa Zapadom.

Bivši saveznici Al-Assada šalju milijune pobunjenicima

Nedavno je objavljeno i izvješće u kojem stoji da bivši al-Asadovi visoki generali i saveznici, također u egzilu u Moskvi, usmjeravaju milijune dolara za regrutiranje potencijalnih boraca u Siriji u navodnoj pobunjeničkoj zavjeri.

Bivši šef vojne obavještajne službe Al-Asada, general-bojnik Kamal Hassan, i milijarderski rođak svrgnutog diktatora Rami Makhlouf vode konkurentske operacije izgradnje milicija među sirijskom alavitskom manjinom iz njihovog ruskog egzila, prema Reutersovoj istrazi iz prosinca 2025.

Zasebna istraga New York Timesa otkrila je da Makhlouf blisko surađuje sa Suhailom al-Hassanom, bivšim zapovjednikom specijalnih snaga poznatim kao "Tigar", koji koordinira napore regrutiranja. Dvije rivalske mreže tvrde da financiraju između 12.000 i 54.000 boraca, ulažući između 1,2 i 6 milijuna dolara u taj projekt, iako su te brojke uvelike osporavane.

Obje se bore za kontrolu nad 14 podzemnih zapovjednih centara izgrađenih uz obalu tijekom Assadove vladavine, u kojima se nalazi oružje i oprema.

Pregovori u Parizu

U međuvremenu, dužnosnici Sirije i Izraela nastavit će pregovore u Parizu u nadi da će postići sigurnosni sporazum kako bi se smirile napetosti između dviju zemalja.

Prema izvješćima koja se pozivaju na sirijske dužnosnike, glavni cilj Damaska ​​u pregovorima je ponovno aktiviranje sporazuma o povlačenju iz 1974. kojim je uspostavljena UN-ova tampon zona na jugu Sirije i osiguranje povlačenja izraelskih snaga, koje su preuzele kontrolu nad tom tampon zonom prije više od godinu dana.

Izrael i Sirija nalaze se u tehničkom ratnom stanju još od 1948. godine. Izrael je u ratu 1967. zauzeo Golansku visoravan od Sirije i anektirao taj teritorij 1981., što međunarodna zajednica ne priznaje.

Al-Sharaa, ranije poznat po ratnom imenu Abu Mohammad al-Julani, predvodio je Hayat Tahrir al-Sham, ogranak al-Qaide koji su SAD i UN označili kao terorističku organizaciju. Međutim, tijekom sirijskog građanskog rata napravio je zaokret, prekinuo veze s al-Qaidom 2016. godine i okrenuo se pragmatičnijem cilju sirijske revolucije.